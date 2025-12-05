Do ulíc Bratislavy vypravili vianočnú flotilu, cestujúci si v električke vypočujú minikoncerty

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypravil do ulíc vianočnú flotilu pozostávajúcu z dvoch električiek, jedného autobusu a trolejbusu. Tohtoročné vianočné jazdy potrvajú až do 6. januára a novinkou sú komorné hudobné vystúpenia s benefičným cieľom a špeciálny silvestrovský warm-up set. Vlajkovou loďou celej vianočnej flotily DPB je Hudobná Vianočná električka s vizuálom od dizajnérky Saki Matsumoto.
„Do polepu vozidla premietla scény zo známych vianočných piesní a hravú farebnú paletu, ktorá vynikne najmä po zotmení v kombinácii so svetelnou výzdobou,“ priblížil hovorca DPB Jozef Vozár. Ako dodal, ešte silnejší zážitok ponúkne interiér električky, kde cestujúci ucítia vôňu živého stromčeka a zároveň sa budú môcť stať spolutvorcami výzdoby prostredníctvom vlastných vianočných želaní. Sviatočnú atmosféru doplní Detská vianočná galéria s kresbami detí kolegov z DPB.
Koncert každú nedeľu
Každú decembrovú nedeľu sa Hudobná Vianočná električka premení na pojazdnú koncertnú sálu. „Po úspechu minuloročných autorských čítaní tento rok prostredníctvom štyroch hudobných vystúpení prinesieme do ulíc tú pravú vianočnú melódiu. Cestujúci sa môžu tešiť na komorné koncerty Ženského speváckeho zboru Canens, Kataríny Koščovej s Danielom Špinerom, Tamary Kramar a na záver ponúkne svoj špeciálny silvestrovský warm-up set Otec Mirec,“ vymenoval hovorca.
Všetky koncerty budú rovnako ako minulý rok povinne miestenkové, aby si každý cestujúci mohol vychutnať jazdu v pohodlí a posediačky. Lístky na koncerty budú v predaji za symbolickú sumu a celý výťažok z predaja venuje DPB na podporu Centra sociálnych služieb Javorinská. „Klienti zariadenia si v ňom rozvíjajú samostatnosť a vzťah k prírode, napríklad prostredníctvom zveľaďovania bylinkovej záhrady či vyvýšených záhonov,“ doplnil hovorca.
Hudobná Vianočná električka však nie je jediným lákadlom tohtoročnej sezóny. „Ako sa už stalo zvykom v posledných rokoch, na niekoľko špeciálnych jázd vypravíme historickú električku T2,“ uviedol Vozár. Vianočnú električku doplní tiež Vianočný trolejbus v modrobielych farbách s dominantami Bratislavy a Vianočný autobus s výšivkami na červenozelenej pletenine. Tieto budú nasadené na bežné linky so štandardnou tarifou.
Vianočná električka je bezplatná
Trasa Vianočnej električky povedie okruhom v centre mesta so štartom na zastávke Jesenského. Vozidlá následne obslúžia zastávky Centrum, Kapucínska, Chatam Sófer, Vodná veža, Most SNP s návratom na Jesenského. Vianočná električka bude premávať každý pracovný deň od 16:00 do 20:00 a každý víkend od 12:00 do 20:00. Jedinou výnimkou bude Štedrý deň, keď premávať nebude. Jazda na Vianočnej električke bude bezplatná.
Od soboty 6. decembra bude DPB v prípade priaznivých podmienok pre zimné športy počas voľných dní a prázdnin vypravovať linku 144. „Linka bude premávať každých 30 minút na trase Koliba – Kamzík,“ priblížil hovorca s tým, že na Kolibu sa cestujúci dostanú linkou 44. Počas troch najbližších víkendov až do Vianoc navyše posilnia linky 9, 70, 88 a 98. Na linky vypravia kapacitné vozidlá, ktoré pokryjú dopyt po cestovaní do obchodných centier.
Na linku 80 budú navyše po príchode vlakov z Viedne počas voľných dní nasadené mimoriadne vložené spoje v smere Kollárovo námestie.