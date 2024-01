Viaceré vlaky na Kysuciach vypadli, pre úpravu infraštruktúry ich nahradili autobusy

Cestujúci v železničnej doprave na Kysuciach na linke Čadca – Skalité a späť nemôžu ešte do stredajšieho popoludnia využívať všetky spoje. Z dôvodu úpravy infraštruktúry na uvedenom úseku Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaviedla náhradnú autobusovú dopravu za takmer dvadsať dotknutých osobných vlakov v oboch smeroch.

Zopakuje sa situácia z utorka

Podobne ako v utorok, aj v stredu sa obmedzenie týka deviatich spojov z Čadce do Skalitého a rovnakého počtu aj v opačnom smere. Autobusy tam jazdia za vlaky viac ako osem hodín od rána približne do 16:30 do Skalitého a takmer do 17:00 do Čadce. Premávajú po trase Čierne pri Čadci zastávka – Čierne-Polesie – Skalité zastávka – Skalité.

Predaj lístkov nie je zabezpečený

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla ZSSK. Predaj cestovných lístkov v náhradnej autobusovej doprave nie je zabezpečený, cestovný lístok si možno zakúpiť v pokladniciach národného dopravcu.

Úsek Čadca – Skalité má 14 kilometrov, je súčasťou trate z Čadce do poľského pohraničného Zwardońa dlhej 22 kilometrov.