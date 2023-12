Železničiari upozornili na viaceré obmedzenia na rôznych tratiach v okolí Kútov. Na jednom úseku potrvajú viac ako rok

Železničnú dopravu v okolí Kútov v okrese Senica od začiatku platnosti nového cestovného poriadku 10. decembra obmedzujú plánované výluky. Na štvorkilometrovom úseku Kúty – Brodské pri hraniciach s Českom pre úpravu infraštruktúry nahradia autobusy deväť párov osobných vlakov na viac ako rok.

Úsek aj s medzištátnymi vlakmi

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že výluka bude trvať do 14. decembra 2024. Spomínaný úsek je súčasťou 82 kilometrov dlhej trate Bratislava – Kúty – Břeclav, na ktorej jazdia aj medzištátne vlaky.

Kúty sú pohraničnou križovatkou troch železničných tratí, vrátane hlavnej cez Záhorie. Na osemkilometrovom úseku Kúty – Šaštín-Stráže budú za osobné vlaky jazdiť autobusy cez Kuklov do 31. marca budúceho roka. Obmedzenie sa týka 14 párov spojov premávajúcich na linke medzi Kútmi a Trnavou na trati v dĺžke 68 kilometrov.

Doprava na úseku Kúty – Skalica

Národný vlakový dopravca zaviedol takisto do konca marca 2024 náhradnú autobusovú dopravu aj na 26-kilometrovom úseku Kúty – Skalica, a to za večerný spoj s odchodom z Kútov 21:02 a príchodom do Skalice 21:50. Cestujúci môžu v tomto prípade využiť autobusovú prepravu cez Gbely – Kopčany – Holíč a Kátov.

Informácie o aktuálnych výlukách sú zverejnené na www.zssk.sk/vyluky/.