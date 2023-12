Pri Nitre nepôjdu pre obmedzenia na trati viaceré vlaky, nahradia ich autobusy

Železničná doprava v okolí Nitry bude týždeň obmedzená. Ohlásená výluka od 14. do 20. decembra pre úpravu infraštruktúry na úseku Lužianky – Nitra na trati Nové Zámky – Nitra – Prievidza sa dotkne denne dvanástich vlakov v oboch smeroch od rána zhruba na tri a pol hodiny.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za ne avizovala v uvedenom období náhradnú autobusovú dopravu, cestujúci ju môžu využiť na trase Lužianky – Mlynárce – Nitra zastávka – Nitra a opačne.

Meškanie štvrť hodinu

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,” upozornil národný vlakový osobný dopravca.

Autobusy na úseku Lužianky – Nitra nahradia štyri osobné vlaky na linkách Topoľčany – Nitra, Trnava – Nitra, Trnava – Nitra – Nové Zámky a dva regionálne vlaky REX Trnava – Nitra. Ide o vlaky s plánovaný odchodom z Lužianok od 9:31 do 13:01, príchodom do Nitry 9:43 až 13:11.

Opačný smer úseku

V opačnom smere na spomínanom úseku nepôjdu štyri osobné vlaky na linkách Nitra – Topoľčany, Nitra – Trnava a dva vlaky REX z Nitry do Trnavy. Tieto spoje majú z Nitry odchod od 10:07 do 12:49, príchod do Lužianok medzi 10:14 a 12:59.

Úsek Lužianky – Nitra má 7 kilometrov, celá trať Nové Zámky – Prievidza je dlhá 113 kilometrov. V Lužiankach sa končí trať z Leopoldova cez Hlohovec a Zbehy v dĺžke 28 kilometrov, tá prepája trať Nové Zámky – Prievidza s traťou Bratislava – Žilina dlhou 201 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách sú zverejnené na www.zssk.sk/vyluky/.