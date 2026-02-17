Verejnosť môže nahliadnuť do dokumentov o vplyve obchvatu Malokarpatského regiónu na životné prostredie

Pripomienky je potrebné doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR.
Mesto Pezinok zverejnilo dokumenty k posudzovaniu vplyvov pripravovaného obchvatu Malokarpatského regiónu na životné prostredie (EIA). Ako uviedol hovorca Mesta Michal Lukáč, verejnosť má k dispozícii Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie, aj jej všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Materiály sa týkajú navrhovanej činnosti Obchvat Malokarpatského regiónu II/502 Pezinok – Modra, Obchvat II/503 Viničné obchvat.

Cestná sieť za hranicou kapacity

„Obchvat je dlhodobo jedna z najdôležitejších dopravných tém pre Pezinok aj celý región. Dnes už všetci cítime, že existujúca cestná sieť je dávno za hranicou svojej kapacity a doprava výrazne zasahuje do kvality života aj v našom meste. Preto je pre nás kľúčové, aby proces posudzovania prebiehal transparentne a aby mali obyvatelia možnosť vyjadriť sa k podkladom,“ skonštatoval primátor Pezinka Roman Mács.

Podľa predloženej dokumentácie je cieľom navrhovanej stavby najmä odkloniť tranzitnú dopravu mimo intravilánov, zlepšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy a znížiť negatívne vplyvy dopravy na obyvateľov v dotknutých sídlach. Z pohľadu samosprávy je obchvat strategickou investíciou do budúcnosti územia.

Lepšia kvalita života v meste

„Má potenciál odľahčiť ulice od tranzitnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť pre chodcov a cyklistov, zlepšiť podmienky pre fungovanie verejnej dopravy a prispieť k lepšej kvalite života v meste,“ spresnil Lukáč.

Podklady k predmetnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie sú zverejnené na úradnej tabuli mesta po dobu 30 dní. Kompletná dokumentácia je dostupná aj na webovej stránke Enviroportálu. Verejnosť môže k správe o hodnotení vplyvov zaslať písomné stanoviská najneskôr do 30 dní odo dňa jej zverejnenia. Pripomienky je potrebné doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR.

