Železničný uzol Žilina je jedným z najmodernejších na Slovensku, projekt za 318 miliónov eur je dokončený

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili realizáciu druhej sekcie projektu dostavby zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina. Ide o jednu z najrozsiahlejších investícií do železničnej infraštruktúry na Slovensku za posledné desaťročia. Celková zmluvná cena po poslednom dodatku dosiahla 318 miliónov eur.
Nové usporiadanie koľajiska
Ako informoval správca železničnej infraštruktúry, druhá sekcia projektu zahŕňala modernizáciu úseku Žilina – Strážov – Váh, dostavbu zriaďovacej stanice Žilina – Teplička, úpravy trakčnej napájacej stanice, prechod na striedavú trakčnú sústavu 25 kV a zavedenie systému ERTMS v uzle Žilina.
Zrušenie predaja lístkov na staniciach komplikuje cestovanie, iniciatíva STRED navrhuje riešenia - VIDEO
Najrozsiahlejšou časťou bola modernizácia osobnej železničnej stanice v Žiline a priľahlých tratí. Vybudovali nové usporiadanie koľajiska, šesť moderných nástupíšť so zastrešením, bezbariérový prístup pomocou výťahov a eskalátorov, nové informačné systémy aj budovu riadenia dopravy s moderným technologickým vybavením.
Súčasťou projektu bola aj rekonštrukcia železničného mosta ponad Kysuckú cestu, rozšírenie cestného podjazdu a zvýšenie jeho priechodnej výšky, ako aj prestavba dopravne vyťaženej križovatky v predstaničnom priestore. Zrušili viaceré úrovňové priecestia, ktoré nahradili podchody a cestné nadjazdy.
Financovanie projektu
V mestskej časti Strážov vznikla nová železničná zastávka Žilina predmestie s parkoviskom a napojením na miestnu dopravnú sieť. Modernizáciou prešiel aj budatínsky železničný most vrátane novej lávky pre cyklistov a podchodu pre peších, čo zlepšilo dostupnosť Budatínskeho zámku aj napojenie na cyklotrasy. Vybudované boli aj protihlukové steny.
ZSSK pre výluky doma aj v Česku upraví cestovný poriadok, železničné trate čakajú významné obmedzenia
Projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Programu Slovensko, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ŽSR. K 31. decembru 2025 predstavovalo čerpanie 288,1 milióna eur.
„Vďaka významnej finančnej podpore Európskej únie, ktorá pokryla až 85 percent nákladov, vznikla moderná infraštruktúra, vďaka ktorej môžu obyvatelia cestovať bezpečnejšie, pohodlnejšie a ekologickejšie,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano s tým, že modernizovaný železničný uzol spája regióny Slovenska a prepája krajinu so susedmi.
Technologicky najmodernejšie železničné uzly
Prvá etapa stavby, ktorá zahŕňala najmä rozsiahle preložky inžinierskych sietí a úpravy trolejbusového vedenia nevyhnutné pre ďalší postup výstavby, sa zrealizovala v roku 2025. ŽSR plánujú pokračovať aj vo výstavbe cestného nadjazdu z ulice Ľavobrežná ponad koľajisko stanice s cieľom dokončiť ho do decembra 2026.
ZSSK zavádza virtuálny zľavový preukaz, cestujúci sa po novom preukážu mobilom priamo vo vlaku
Modernizáciou sa uzol Žilina zaradil medzi technologicky najmodernejšie železničné uzly na Slovensku a má prispieť k vyššej bezpečnosti, plynulosti a kvalite železničnej dopravy v severozápadnom regióne krajiny.
Projekt realizovalo Združenie pod Dubňom, ktorého vedúcim členom je spoločnosť Strabag s partnermi Eurovia CZ, Subterra a AŽD Praha. Zmluva o dielo bola podpísaná v novembri 2020, pričom k navýšeniu ceny došlo najmä z dôvodu rozšírenia rozsahu prác a valorizácie cien. Ukončenie stavby a uvedenie infraštruktúry do predčasného užívania sa uskutočnilo 12. decembra 2025. Železničný uzol Žilina slávnostne otvorili 22. januára 2026.