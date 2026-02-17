Liberáli žiadajú urýchliť D1 na Zemplíne a R4, Ficova vláda podľa nich stavia draho a mimo priorít – VIDEO

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra dopravy, aby sa sústredil na výstavbu kľúčových medzinárodných cestných ťahov D1 na východnom Slovensku a rýchlostnej cesty R4 v smere sever – juh. Na utorkovej tlačovej besede to uviedli podpredseda SaSMarián Viskupič a odborník strany na dopravu Peter Báthory.
Podľa Viskupiča Slovensko nevyhnutne potrebuje dobudovať prepojenie západ – východ, konkrétne úsek D1 Bidovce – štátna hranica SR na Zemplíne, ako aj severo-južný koridor R4 smerom na Poľsko.
28 miliónov za kilometer
„Som presvedčený, že nie je jediný odborník, ktorý by tieto dve základné priority spochybňoval. Bez týchto dvoch kľúčových prepojení tranzit obchádza Slovensko a prichádzame tak o finančné prostriedky z mýta. Ale prichádzame hlavne o potenciálny rozvoj, teda presne o to, čo Slovenská republika kriticky potrebuje,“ zdôraznil Viskupič.
Upozornil aj na budúcu obnovu Ukrajiny po skončení vojny, z ktorej môže mať Slovensko úžitok len pri existencii kvalitného dopravného napojenia. Bez neho Slovensko podľa neho nebude súčasťou tohto procesu ani ako tranzitná krajina.
Košický kraj má štúdiu k obchvatu Harichoviec, dopravu na Spiši chce riešiť so štátom
„Pripravujeme sa o prorastové opatrenia. To sú presne tie, keď limitované zdroje použijete tam, kde to prinesie najväčší úžitok,“ zdôraznil.
Strana zároveň poukázala na vysoké náklady na výstavbu diaľnic na Slovensku. Podľa Viskupiča sa priemerná cena pohybuje okolo 28 miliónov eur za kilometer. V Poľsku je to podľa neho približne 10 miliónov eur za kilometer a v Českej republike zhruba 9,8 milióna eur za kilometer.
Chýbajúci úsek D1
„Niečo tu viac ako smrdí. Slovensko s obmedzenými finančnými zdrojmi potrebuje stavať tie najdôležitejšie úseky a potrebuje stavať za rozumné ceny,“ uviedol Viskupič. Báthory upozornil, že ministerstvo plánuje súťažiť úseky R2 Bátka – Figa a Zacharovce – Bátka, ktoré sa v dokumente priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry nachádzajú na 74. a 86. mieste.
„Podľa tohto dokumentu sú tieto úseky hlboko v poradí. Dopravné intenzity tam dosahujú približne 7 000 vozidiel denne,“ uviedol Báthory. Pre porovnanie dodal, že na chýbajúcom úseku D1 medzi Košicami a Michalovcami je to podľa neho približne 20-tisíc vozidiel denne, medzi Michalovcami a Sobrancami okolo 10-tisíc a na úseku R4 medzi Lipníkmi a Giraltovcami približne 10-tisíc vozidiel denne.
Prerušenie rozbehnutých procesov
Podľa Báthoryho ide o nekoncepčný prístup, keď sa rozbiehajú projekty s nižšou prioritou namiesto strategických úsekov zaradených do európskych koridorov TEN-T. Problémom je aj nesystematická príprava projektov.
Diaľnica D2 medzi Kútmi a Malackami bude cez víkend uzavretá, vodiči budú presmerovaní na obchádzkovú trasu
„V Poľsku, Česku či Rakúsku fungujú inštitúcie, ktoré si niekoľko rokov dopredu plánujú jednotlivé stavby. U nás príde vláda a určí si svoje priority,“ uviedol. Ako príklad spomenul projekt diaľnice na Zemplíne, kde sa podľa neho v minulosti prerušili rozbehnuté procesy, čo spôsobilo časové sklzy aj finančné straty. SaS presadzuje záväzné poradie projektov, stabilné financovanie a reformu technických noriem.