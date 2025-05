Verejná doprava v Košiciach prejde zmenami, kľúčový dokument pripraví nový dodávateľ

V Košiciach hľadajú spracovateľa Plánu dopravnej obslužnosti pre roky 2026 až 2036 (PDO), mesto vyhlásilo verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky na základný dokument z pohľadu rozvoja udržateľnej mobility v oblasti verejnej osobnej dopravy je viac ako 402-tisíc eur bez DPH.

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 20. mája. Spracovanie plánu bude realizované v rámci projektu „Aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti“. Financované by malo byť z eurofondov. Mesto Košice pripomenulo, že daný projekt schválila Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice v polovici tohtoročného februára.

Strategický dokument bude základom pre rozhodovanie

„Dokončený strategický dokument sa stane podkladom pre rozhodnutia mesta v oblasti verejnej osobnej dopravy a zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme medzi Mestom Košice a Dopravným podnikom mesta Košice alebo ďalšími dopravcami, ktorí budú zabezpečovať prevádzku systému verejnej osobnej dopravy na území mesta,“ uviedla samospráva.

Dosiaľ posledný PDO pochádza z roku 2008, v súčasnosti je podľa mesta už zastaraný a neaktuálny. Od čias, kedy bol schválený, boli markantne zaktualizované nadradené strategické dokumenty, napríklad Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice či zákon o verejnej osobnej doprave, účinný od začiatku minulého roka.

„Nový plán sa zameriava na zabezpečenie efektívnej a integrovanej dopravnej obsluhy, ktorá bude zodpovedať potrebám cestujúcich a zlepší udržateľnú mobilitu. Kvalitné spracovanie PDO si vyžaduje podrobný a náročný zber dát o pohybe obyvateľov a návštevníkov mesta,“ vysvetľuje mesto Košice.

Prioritou je moderná a ekologická doprava

Jeho primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) zdôraznil, že skvalitňovanie dopravy a dopravnej infraštruktúry je dlhodobo ich prioritou. „Na tento rok sme v rozpočte schválili historicky najviac peňazí pre DPMK. Nielen to, ale aj ďalšie investície, ktoré v súčasnosti pripravujeme do vozového parku alebo zlepšenie komfortu cestujúcich, nám pomôžu skvalitniť našu MHD. Moderná doprava v našom meste je aj o dostupnej ekologickej MHD. Plán dopravnej obslužnosti, ktorý si teraz chceme dať spracovať, bude kľúčovým dokumentom pre budúci rozvoj a ďalšie zefektívnenie prevádzky MHD. To zabezpečení zvýšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov ako aj čistejšie ovzdušie v našom meste,“ uviedol.

Analytická časť PDO by mala preskúmať aktuálny stav systému verejnej dopravy v metropole východu a jej okolí za posledných päť až desať rokov. Súčasťou analýzy bude aj prieskum pohybu osôb starších ako šesť rokov. „Zber dát pre prieskum sa uskutoční prostredníctvom „Cestovného denníka“ v kombinácii s dotazníkom domácnosti, podobne ako to bolo realizované na prelome rokov 2014 a 2015 pri spracovávaní Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice,“ priblížilo mesto.

Zber dát cez cestovné denníky

Doplnilo, že respondenti budú anonymne vypĺňať dva cestovné denníky. Jeden z nich bude za pracovný deň, druhý za sobotu v konkrétnom kalendárnom týždni bez školských prázdnin. Z nich by mali vzísť dáta o priemernom počte ciest v rámci rodiny a ich rozdelení medzi využitie MHD a vlastnej dopravy autom, taktiež o dostupnosti dopravných prostriedkov, časovom rozložení ciest v priebehu dňa aj o dobe cesty do práce, školy alebo za voľnočasovými aktivitami.

„Návrhová časť PDO zadefinuje jednotlivé štandardy dopravnej obslužnosti územia mesta na základe ktorých vznikne návrh siete nosných, obslužných, účelových a expresných liniek MHD. Pre každú z navrhnutých liniek bude vypracovaný vzorový cestovný poriadok. Takto spracovaný návrh siete bude vychádzať z predpokladu vzájomnej integrácie regionálnej a mestskej dopravy na území mesta,“ uvádza ďalej mesto Košice.

Zo získaných dát aj častí PDO by mal vzniknúť finálny návrh, tvorený predpokladaným počtom vozidiel a vodičov na zaistenie bezproblémovej prevádzky siete verejne dopravy, a tiež predpokladanými nákladmi na tieto účely.

„Nebude chýbať odhad počtu prepravených cestujúcich na jednotlivých linkách a v celej MHD, či predpokladaného tržby z cestovného podľa jednotlivých kategórií cestujúcich (resp. tarifných skupín cestovného) a celkový predpokladaná výška príspevku mesta pre DPMK,“ uzavrelo mesto.