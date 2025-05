Na Spiši pribudnú cyklotrasy za milióny eur, všetky budú financované hlavne z eurofondov

Na podporu cyklodopravy a budovanie cyklotrás na Spiši môže ísť 8,6 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj (PSK) má k dispozícii na tento účel 7,3 milióna eur z eurofondov a takmer 600-tisíc eur zo štátneho rozpočtu. Osem percent, čo predstavuje dokopy približne 700-tisíc eur, musia doložiť žiadatelia.

Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda kraja Štefan Bieľak, podľa ktorého Rada partnerstva PSK ešte v apríli schválila doplnenie projektových zámerov cyklodopravného charakteru.

Z uvedených financií sa má podľa Bieľaka prioritne budovať cyklotrasa v rámci EuroVela 11 v okrese Stará Ľubovňa, ktorú pripravuje samotný kraj.

Schválili aj náhradné projekty

„Pre prípad, že by sa nepodarilo pripraviť projekty v uvedenej hodnote, rada partnerstva schválila náhradné cyklo projekty, ktoré sú už pripravené a majú aj cyklodopravný charakter,“ uviedol. Poslúžiť majú teda napríklad na dojazd obyvateľov za prácou, do škôl, za službami a podobne, a to v okruhu do tridsiatich minút jazdy bicyklom do najbližšieho mesta.

Medzi projektami, ktoré budú realizované z eurofondov, je cyklotrasa Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa s dĺžkou viac ako 2,4 kilometra za viac ako 1,1 milióna eur ako súčasť EuroVela.

Obec Kamienka chce budovať takmer 1,2 kilometra cyklotrasy v smere Kamienka – Lacková za približne 336-tisíc eur, obec Lacková úsek v smere na Kamienku s dĺžkou takmer 1,5 kilometra za 368-tisíc eur.

Cyklotrasu do sedla Lustová plánuje obec Vyšné Ružbachy s rozpočtom 313-tisíc eur, mesto Podolínec chce rekonštruovať a upravovať dva úseky za 630-tisíc eur. V pláne je aj výstavba cyklochodníka Slovenská Ves – Spišská Belá, vrátane cyklolávky cez rieku Biela, s dĺžkou takmer 1,5 kilometra v hodnote 776-tisíc eur.

Cyklotrasy medzinárodného významu

„Týmito projektami sa postupne prepája mesto Stará Ľubovňa cez mesto Podolínec s mestom Spišská Belá, a tak sa prepája cyklomagistrála EuroVelo 11 s cyklostrádou Cesta okolo Tatier a tiež s cyklotrasou Aquavelo,“ ozrejmil podpredseda PSK.

Všetky tri cyklotrasy majú podľa jeho slov medzinárodný cezhraničný význam. Zároveň pripomenul, že budovať cyklotrasy a podporovať cyklodopravu v regióne je možné vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii.