Platíte za parkovanie prostredníctvom SMS? V Košiciach si po novom priplatíte

V Košiciach si vodiči platiaci parkovné prostredníctvom SMS priplatia. Od 1. apríla stúpne základná sadzba platby cez SMS o 15 percent. Na štvrtkovom zasadnutí o tom rozhodlo košické mestské zastupiteľstvo.

Mesto v dôvodovej správe k návrhu uviedlo, že cieľom navrhovanej zmeny je sprecizovať niektoré ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní, a tiež spomínaná zmena ceny parkovného pri používaní platby cez SMS ako najdrahšieho platobného kanálu.

Motivácia pre vodičov

„Platba cez SMS je tradične najdrahší platobný kanál (vysúťažená výška provízie v roku 2025 predstavuje 14,1 percenta). Ide pritom o najvyužívanejší spôsob úhrady, ak neprihliadneme na výnosy zo závorových parkovísk, a vzhľadom na zaužívané zvyky určitého okruhu vodičov je v súčasnosti pozícia tohto platobného kanála pomerne stabilizovaná,“ uvádza mesto. Konkrétne zvýšenie cien pri jednotlivých typoch SMS lístkov sa pohybuje v rozpätí od 13,3 percenta do 15 percent.

Samospráva chce zmenou motivovať vodičov, aby využívali iné pre mesto finančne výhodnejšie kanály na platenie parkovného. Okrem iného by zmena mala znížiť i finančné straty pre mesto spôsobené zvýšením DPH o tri percentuálne body, a tiež miernym zvýšením provízie, ktorá je pri tomto platobnom kanáli vyššia než pri iných spôsoboch platby (napríklad v prípade aplikácie je provízia päť percent).

Zmeny sa dotknú aj parkovacích kariet

„Ak by v teoretickej rovine ostali výnosy z parkovania v roku 2025 rovnaké ako v roku 2024, tak v dôsledku zvýšenia DPH by sa čistý výnos (po odpočítaní prevádzkových nákladov/provízie) pri nezmenených cenových parametroch znížil o cca 55-tisíc eur,“ uvádza mesto.

Navrhovateľ argumentoval aj tým, že hlavné mesto Bratislava zvýšilo sadzbu pri SMS parkingu o 20 percent. Od 1. júla tohto roka sa zmeny dotknú aj najdrahších nezľavnených abonentných parkovacích kariet pre pásma A1 a A2. Znížia sa o 20 percent.

„Zároveň sa navrhuje krátkodobé abonentné karty s dobou platnosti 10 dní nahradiť kartami s dobou platnosti 5 dní, čo môže byť atraktívnejšie pre turistov v prípade návštevy mesta na 4-7 dní (aby si nemuseli kupovať každý deň samostatný parkovací lístok),“ uvádza sa v návrhu.

Modernejšie a úspornejšie možnosti

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) na brífingu apeloval na vodičov, aby sa usilovali využívať lacnejšie alternatívy, ako sú parkovacie automaty či mobilné aplikácie. Tieto kanály platby chce samospráva aj propagovať. „SMS je drahá, je to zastaralý spôsob platby,“ poznamenal. Pripustil i možnosť, že do budúcna by sa možnosť platby cez SMS mohla úplne zrušiť.

„Uvedomujeme si, že SMS platba je naozaj zastaraný spôsob. Na druhej strane chápeme, že je jednoduchá. Ak dnes 30 percent návštevníkov mesta využíva túto platbu, tak ich chceme postupne naučiť využívať modernejšie a pre nich lacnejšie a úspornejšie možnosti,“ uviedol.

Dodal, že časom má zmysel i diskusia o zrušení tejto platby. „Nakoľko tretina využíva túto platbu, asi by to bolo predčasné,“ povedal.