Prejazd cez Slaneckú cestu v Košiciach sa zrýchli, interval križovatky predĺžili na 44 sekúnd

Interval svetelne riadenej križovatky Slanecká – Galaktická v smere z Krásnej do Košíc sa predlžuje, prejazd cez Slaneckú cestu sa tak zrýchli. Ako informovalo mesto Košice, ktoré ho upravilo v spolupráci so spoločnosťou Yunex, ktorá má na starosti údržbu cestnej svetelnej signalizácie, interval sa predĺži z pôvodných 27 na 44 sekúnd. Ide o nárast o vyše 60 percent.

Požiadavka obyvateľov

„Zároveň sa touto úpravou musel znížiť interval signálnej skupiny pre odbočenie doľava zo Slaneckej cesty v smere na Galaktickú z 18 na 13 sekúnd a upraviť signálne skupiny pre chodcov. Signálny program pre rannú špičku je aktívny v čase od 6:00 do 8:30, po tomto čase sa interval vráti na pôvodných 27 sekúnd,“ upozorňuje mesto.

Ako ďalej uviedlo, k úprave pristúpilo na základe výsledkov svojho monitoringu a kontroly prejazdnosti na Slaneckej ceste. Dôvodom boli i požiadavky starostu a obyvateľstva mestskej časti Krásna. Cieľom je eliminácia ranných kolón.

Najproblematickejší čas

„Obyvatelia nás dlhodobo upozorňovali, že táto križovatka je problémová a na semafore musia každé ráno dlho čakať. V závere roka som sa stretol aj priamo s obyvateľmi Krásnej. Hľadali sme riešenia ako tejto situácii pomôcť, ale signálne plány nejde meniť z večera do rána, postupne sme ich od leta upravovali a nastavovali, aby sme jednak nastavili zelenú vlnu a zároveň zachovali preferenciu električiek. Teraz sme pristúpili k predĺženiu intervalu zelenej o viac ako 60 percent, vďaka čomu sa kolóny netvoria,“ vysvetlil primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Dodal, že podľa monitoringu bol najproblematickejší čas medzi 6:30 a 7:45, i preto bol signálny plán nastavený na čas medzi 6:00 do 8:30. „Obrovská vďaka patrí aj Krajskému dopravnému inšpektorátu, ktorý nám vyšiel v ústrety tým, že mesto Košice mu už len oznamuje zmeny v signálnych programoch a nemusíme čakať na ich schválenie. Celý proces sa tým legislatívne urýchlil,“ podotkol Polaček. V súčasnosti trvá v rannej špičke prejazd od prvej svetelnej križovatky Galaktická – Slanecká po poslednú križovatku pri zastávke MHD Levočská približne tri a pol minúty.

Pozitívne dôsledky

„Situácia sa zlepšila a v Krásnej už nemáme kolóny, ktoré predtým siahali až na začiatok mestskej časti a vodiči čakali v zápche desiatky minút. Dnes je už premávka plynulá, autá v Krásnej nestoja a obyvatelia sa dostanú do práce či školy rýchlejšie,“ zhodnotil starosta MČ Krásna Peter Tomko.

Pozitívne dôsledky by mali pocítiť aj cestujúci v MHD. Pred zmenou totiž zvykli autobusy 28 a 52 z Krásnej meškať v rannej špičke. V priemere to bolo osem minút, po úprave sa tento čas skrátil. Ako uviedol poverený riaditeľ DPMK Roman Danko, v súčasnosti ide nanajvýš o minútu a pol.

„Predĺžením zeleného signálu nedošlo k narušeniu intervalov pre električky a naďalej je na Slaneckej ceste zabezpečená aj obojsmerná líniová koordinácia – tzv. zelená vlna,“ podotklo mesto.

Ďalšia výzva

Na zmeny sa musia pripraviť i vodiči, ktorí v popoludňajšej špičke cestujú z Košíc do Krásnej. Kolóny sa tu zvyknú tvoriť v smere zo zjazdu z Nižných Kapustníkov na Slaneckú cestu najmä medzi 15:00 a 16:00. Mesto na základe monitoringu testuje upravený signálny program na križovatke na Textilnej ulici pre poobedňajšiu špičku. Interval pre zelený signál v smere do Krásnej je predĺžený z 30 na 45 sekúnd a testovaný program je nastavený v čase od 15:00 do 17:30.

„Po prvom testovacom dni to vyzerá tak, že tento signálny plán je funkčný a kolóny sa netvorili. Verím, že týmito zmenami sme už najväčší problém obyvateľov Krásnej vyriešili k ich spokojnosti,“ uzavrel Polaček s tým, že nasledovať by mohlo splnenie ďalšej výzvy, ktorou je oprava Ukrajinskej ulice a dobudovanie chodníka. Financovať by ich chceli z eurofondov.