Polaček nesúhlasí s úpravou prednosti v jazde na Kostolianskej ulici, považuje ju za zbytočnú - FOTO

Mesto Košice nesúhlasí s návrhom košického krajského dopravného inšpektorátu (KDI) na dopravné riešenie križovatky na Kostolianskej ulici. Ako informovalo mesto Košice, na základe pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v pondelok 3. marca by samospráva mala spracovať model, ktorý bude vyhovujúci najmä z hľadiska bezpečnosti obyvateľstva, a to na základe počítačových simulácií a analýz.

„Navrhované dopravné riešenie nepočíta s tým, že sa môžu zmeniť návyky motoristov. My predpokladáme, že by sa neúmerné zaťažili okolité križovatky a zároveň by sa zvýšil prejazd áut priľahlými uličkami s rodinnými domami. Takýto model by mal podľa nášho názoru negatívny vplyv na bezpečnosť, a prejazdnosť celej lokality, a rovnako by znevýhodnil mestskú hromadnú dopravu,“ tvrdí primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Úsekom denne prechádza zhruba 250 autobusov

Daným úsekom denne prechádza v oboch smeroch zhruba 250 autobusov. Zmeny by sa mohli dotknúť liniek 12, 16, 29 a N2. Tie by pri ceste na Podhradovú boli nútené dať prednosť doprave z dvoch smerov a v smere do centra motoristom prichádzajúcich zo všetkých troch zvyšných smerov.

Riaditeľ DPMK Roman Danko sa vyjadril, že by uvítali riešenie, kde by mali autobusy väčšiu preferenciu, a tiež by sa eliminovali potencionálne konfliktné miesta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stretnutie starostov

Z pondelkového stretnutia dotknutých starostov a odborných zamestnancov magistrátu, ktoré inicioval primátor, vzišli viaceré návrhy riešenia bezpečnosti a plynulosti na predmetnej križovatke, a to do času, kým sa nezačne jej rekonštrukcia a premena na okružnú križovatku.

Následne sa stretla aj expertná pracovná skupina tvorená predstaviteľmi vedenia KDI, odborných útvarov magistrátu a dopravných inžinierov. Tá dohodla spoločný postup.

„Na základe spoločnej dohody s vedením KDI pripraví mesto Košice do konca marca 2025 vlastnú analýzu a dopravnú simuláciu, ktorá nám dá odpovede na to, ktoré dočasné dopravné riešenie je výhodnejšie pre Košičanov,“ avizoval Polaček.

Zbytočná zmena

Samospráva považuje zmenu navrhovanú KDI za zbytočnú, vzhľadom na to, že križovatka na Kostolianskej by sa zanedlho mala zmeniť na kruhový objazd. Tým by sa časť dopravných problémov mala vyriešiť. Polaček pripomenul, že o takomto riešení sa hovorí už takmer dve desaťročia, no až v roku 2023 sa im podarilo vysporiadať pozemky pod križovatkou a v jej okolí.

„Dnes už máme v rukách právoplatné stavebné povolenie a vyriešené máme aj financovanie z Operačného programu Slovensko schválené Kooperačnou radou ÚMR. Čaká nás ešte schválenie nenávratného finančného príspevku zo strany príslušného ministerstva a výber zhotoviteľa,“ uviedol Polaček s tým, že so samotnou stavbou by sa mohlo začať na jeseň tohto roka.

I to je dôvodom, prečo považuje za zbytočné meniť v súčasnosti pravidlá v úseku. Najväčší problém v lokalite býva v pracovných dňoch medzi 7:00 a 8:00, keď cez úsek prechádzajú motoristi najmä z okresu Košice-okolie. Polaček navrhuje, aby dopravu v špičke riadili policajti tak, ako to bývalo zvykom v uplynulých rokoch.