Nitriansky kraj zbúra 93-ročný most v Uhliskách a nahradí ho novou modernou konštrukciou

Nitriansky samosprávny kraj na modernizáciu vyčlení takmer 300-tisíc eur.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Križovatka, rekonštrukcia
Foto: www.gettyimages.com
Levice Cestná doprava Regionálne správy z lokality Levice

Nitriansky samosprávny kraj pokračuje v systematickej obnove mostov na krajských cestách. V obci Uhliská, časť Majere, na severe Levického okresu, začne v utorok 9. septembra modernizácia mostného objektu nad Botkovským potokom.

Nová konštrukcia

„Vzhľadom na jeho stavebno-technický stav a priestorové usporiadanie bude pôvodný most úplne odstránený,“ uviedla Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK. Pôvodný most z roku 1932 nahradí nová monolitická železobetónová polorámová konštrukcia, pričom spodná stavba bude súčasťou nosnej konštrukcie. Nitriansky samosprávny kraj na modernizáciu vyčlení takmer 300-tisíc eur.

Súčasťou modernizácie bude aj rekonštrukcia vozovky pred a za mostom a osadenie oceľového zábradlia na obojstranné rímsy. Zhotoviteľ prác, Združenie Uhliská – NOVOTNY.IS a VIAKORP, upraví aj koryto potoka pod mostom, očistí ho od naplavenín a spevní dlažbou z lomového kameňa.

Veľmi zlý stav

„Levický okres je najväčším okresom v našom kraji a na Slovensku vôbec. Most v Uhliskách je už siedmy v poradí, ktorý v tomto regióne kompletne modernizujeme,“ povedal predseda NSK Branislav Becík. Dodal, že „stavebno-technický stav mosta bol diagnostikou definovaný stupňom VI – veľmi zlý. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pristúpiť k jeho rekonštrukcii.“

Počas stavebných prác bude v lokalite platiť úplná uzávierka. Pre osobné vozidlá do 10 metrov je vybudovaná dočasná obchádzková trasa v súbehu pôvodného mosta. Vozidlá nad 10 metrov budú musieť využiť obchádzku vedúcu cez obce Bátovce a Devičany podľa stanoveného itinerára. Nový most by mal byť pre obyvateľov a motoristov sprístupnený začiatkom roka 2026.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Branislav BecíkKarina Olejárová
Firmy a inštitúcie: NSK Nitriansky samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: obchádzka Stavebné práce uzávierka cesty zbúranie mosta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk