Diaľnicu D1 pri Bratislave čaká víkendová uzávera, prinesie však menej obmedzení

Uzávera súvisí s modernizáciou a prepojením diaľnic D1 a D4.
Plánovaná uzávera diaľnice D1 v smere do Bratislavy sa uskutoční počas nadchádzajúceho víkendu, avšak v menšom rozsahu ako sa pôvodne avizovalo.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že od soboty dopoludnia do nedeľných popoludňajších hodín bude uzavretý úsek D1 medzi križovatkou Bernolákovo a bratislavskými Zlatými Pieskami. Obmedzenie súvisí s modernizáciou a prepojením diaľnic D1 a D4 a jeho realizácia závisí od počasia.

Presmerovanie dopravy je nevyhnutné

Uzávera sa začne v sobotu 29. novembra o 10:00, pričom diaľnica by mala byť opäť prejazdná v nedeľu 30. novembra popoludní. V opačnom smere bude prevádzka zachovaná bez obmedzení. Podľa investičného riaditeľa NDS Júliusa Mihálika je presmerovanie dopravy nevyhnutné na pokračovanie prác na pôvodnom telese diaľnice.

Vrátením dopravy na zrekonštruované teleso diaľnice sa zároveň motoristom zjednoduší a sprehľadní vstup do hlavného mesta v smere od Trnavy,“ uviedol Mihálik.

Aplikácia nového značenia

Počas víkendu sa na úseku preznačí vodorovné dopravné značenie a presunú zvodidlá, čo nie je možné realizovať pri plnej prevádzke. Čas uzávery bol prispôsobený najteplejším hodinám dňa, keďže aplikácia nového značenia si vyžaduje suchý povrch a vhodnú teplotu. Obchádzková trasa povedie po Starej Seneckej ceste I/61.

Modernizácia križovatky D1/D4 predstavuje jednu z najdôležitejších infraštruktúrnych investícií na západnom Slovensku. Po dokončení vznikne plnohodnotná diaľnica, ktorá má zásadne zlepšiť dopravnú situáciu v regióne.

