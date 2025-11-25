Modernizácia D2 postupuje podľa plánu, diaľnicu pri Bratislave čaká posledná tohtoročná uzávera

Dôvodom je montáž niekoľkotonových oceľových portálov dopravného značenia, ktoré sa budú inštalovať ponad celú šírku diaľnice.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravné obmedzenia, cestná údržba, diaľnica
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Bratislava Cestná doprava Regionálne správy z lokality Bratislava

Modernizácia diaľnice D2 na západnom vstupe do Bratislavy postupuje podľa plánu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) avizuje, že v noci zo soboty na nedeľu sa uskutoční posledná uzávera roka na úseku medzi tunelom Sitina a križovatkou Bory.

Dôvodom je montáž niekoľkotonových oceľových portálov dopravného značenia, ktoré sa budú inštalovať ponad celú šírku diaľnice. Ako informovala NDS, uzávera začne v sobotu 29. novembra o 22:00 a potrvá do skorých ranných hodín nedele 30. novembra.

Výjazd z Ulice Janka Alexyho

Ide o nočnú obojsmernú uzáveru, počas ktorej bude doprava presmerovaná na obchádzkové trasy. V smere na Brno bude možné zísť z D2 za tunelom Sitina pri čerpacej stanici a pokračovať na Lamačskú ulicu – Záhorskú Bystricu.

V opačnom smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant) a cez Lamač sa opätovne napoja na diaľnicu pri výjazde z Ulice Janka Alexyho. Podľa investičného riaditeľa NDS Júliusa Mihálika pôjde o poslednú naplánovanú činnosť v aktuálnej stavebnej sezóne.

Obnova technológií na úseku

„Montáž portálov dopravného značenia prebehne počas posledného novembrového víkendu. Pre bezpečnosť je potrebné uzavrieť diaľnicu v oboch smeroch, keďže každý z dvojice portálov má približne 17 ton a montáž si vyžaduje použitie ťažkej techniky,“ uviedol.

Práce na modernizácii niekoľko dekád starého úseku D2 pri Lamači pokračovali počas roka najmä obnovou technológií. Menil sa informačný systém a inštalovalo sa nové verejné osvetlenie.

Minulý rok prešiel úsek komplexnou rekonštrukciou odvodňovacieho systému. Po víkendovej uzávere sa tohtoročná časť modernizácie uzavrie a stavebné práce sa obnovia opäť v budúcej sezóne, keď sa presunú najmä na stredný deliaci pás diaľnice.

Viac k osobe: Július Mihálik
Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosť
Okruhy tém: Diaľnica D2 Dopravné značenie investičný riaditeľ NDS Uzávierka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk