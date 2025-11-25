Modernizácia D2 postupuje podľa plánu, diaľnicu pri Bratislave čaká posledná tohtoročná uzávera

Modernizácia diaľnice D2 na západnom vstupe do Bratislavy postupuje podľa plánu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) avizuje, že v noci zo soboty na nedeľu sa uskutoční posledná uzávera roka na úseku medzi tunelom Sitina a križovatkou Bory.
Dôvodom je montáž niekoľkotonových oceľových portálov dopravného značenia, ktoré sa budú inštalovať ponad celú šírku diaľnice. Ako informovala NDS, uzávera začne v sobotu 29. novembra o 22:00 a potrvá do skorých ranných hodín nedele 30. novembra.
Výjazd z Ulice Janka Alexyho
Ide o nočnú obojsmernú uzáveru, počas ktorej bude doprava presmerovaná na obchádzkové trasy. V smere na Brno bude možné zísť z D2 za tunelom Sitina pri čerpacej stanici a pokračovať na Lamačskú ulicu – Záhorskú Bystricu.
V opačnom smere na Bratislavu vodiči zídu v križovatke Lamač (Diamant) a cez Lamač sa opätovne napoja na diaľnicu pri výjazde z Ulice Janka Alexyho. Podľa investičného riaditeľa NDS Júliusa Mihálika pôjde o poslednú naplánovanú činnosť v aktuálnej stavebnej sezóne.
Obnova technológií na úseku
„Montáž portálov dopravného značenia prebehne počas posledného novembrového víkendu. Pre bezpečnosť je potrebné uzavrieť diaľnicu v oboch smeroch, keďže každý z dvojice portálov má približne 17 ton a montáž si vyžaduje použitie ťažkej techniky,“ uviedol.
Práce na modernizácii niekoľko dekád starého úseku D2 pri Lamači pokračovali počas roka najmä obnovou technológií. Menil sa informačný systém a inštalovalo sa nové verejné osvetlenie.
Minulý rok prešiel úsek komplexnou rekonštrukciou odvodňovacieho systému. Po víkendovej uzávere sa tohtoročná časť modernizácie uzavrie a stavebné práce sa obnovia opäť v budúcej sezóne, keď sa presunú najmä na stredný deliaci pás diaľnice.