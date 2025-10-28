Tvrdošínsky obchvat odbremeňuje mesto skoro o tisícku kamiónov denne, obyvatelia si vydýchli

Dáta diaľničiarov ukazujú, že množstvo kamiónovej dopravy prechádzajúcej mestom sa po otvorení úseku znížilo o 71 percent.
Obchvat Tvrdošín
Tvrdošínsky obchvat. Foto: www.facebook.com
Tvrdošín

Tvrdošínsky obchvat denne odbremeňuje mesto približne od tisícky kamiónov. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), po troch mesiacoch od otvorenia úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná prechádza novým obchvatom takmer 1 000 nákladných vozidiel denne, ktoré by inak jazdili cez centrum mesta.

Obyvateľom sa ľahšie dýcha

Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka nový rýchlostný ťah prináša výhody pre obyvateľov aj motoristov. „Ľahšie sa dýcha obyvateľom takmer desaťtisícového mesta, keďže mestské komunikácie sú odbremenené od nákladných vozidiel. Zároveň motoristi získali pohodlnejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu alternatívnu trasu zo severu na západ,“ uviedol Macháček.

Dáta diaľničiarov ukazujú, že množstvo kamiónovej dopravy prechádzajúcej mestom sa po otvorení úseku znížilo o 71 percent. Nový obchvat tak podľa NDS pomáha znižovať dopravné zaťaženie, prašnosť aj hluk v Tvrdošíne.

Vstupná brána zo severu

Vplyv nových obchvatov miest na úbytok kamiónov z intravilánu sa nám potvrdil už niekoľkýkrát. Samozrejme, obchvat pomáha aj bežným motoristom, ktorí ho môžu navyše využívať bez diaľničnej známky,“ doplnil Macháček.

Horná Orava je jednou zo vstupných brán na Slovensko na trase zo severu na západ či juh. Práve táto trasa je mimoriadne intenzívne využívaná tranzitnou dopravou smerujúcou z Poľska na západ či naopak. Obchvat, ktorý NDS otvorila 21. júla tohto roka, bol financovaný z fondov Európskej únie – z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a z Programu Slovensko. Od uvedenia do prevádzky po ňom prešlo viac ako 400-tisíc vozidiel.

