NDS je pripravená na zimnú sezónu, o diaľnice a cesty sa budú starať stovky pracovníkov a strojov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) je pripravená na novú zimnú sezónu. O zjazdnosť viac ako 1 200 kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných úsekov ciest I. triedy sa bude počas zimnej údržby starať 710 pracovníkov a približne 300 mechanizmov.
Preventívne výjazdy
Zimná pohotovosť sa oficiálne začne 1. novembra, prvé preventívne výjazdy ale diaľničiari zaznamenali už začiatkom októbra na úsekoch diaľnice D1 pri Važci, kde sa použila asi tona soli na posyp troch kilometrov mostnej infraštruktúry.
Ako informovala NDS, na zabezpečení zimnej služby sa podieľa 710 zamestnancov, z toho 107 dispečerov a zhruba 600 pracovníkov údržby. Dispečeri sledujú počasie v reálnom čase, vyhodnocujú dáta z meteorologických staníc a vysielajú mechanizmy na cesty aj v noci či počas sviatkov.
„Na každom zo 16 stredísk údržby pracujú zmeny tak, aby bola zjazdnosť ciest zabezpečená nepretržite,“ uviedli diaľničiari, ktorí majú za sebou týždne príprav a v rámci nich kontrolu strojov, opravy odvodňovačov, skúšobné jazdy sypačov aj dopĺňanie skladov.
Kontrola strojov
„Zimná údržba je veľká logistika, ktorá musí fungovať bez prestávky – od západu po východ krajiny. Zima preverí nielen techniku, ale aj kolegov. A práve vďaka nim to celé funguje,“ uviedol riaditeľ prevádzkového úseku NDS Rastislav Droppa. Do zimnej sezóny má NDS nasadených približne 300 mechanizmov od sypačov a pluhov, cez snehové frézy až po traktory a univerzálne nosiče náradia. Všetky stroje prešli kompletnou kontrolou a skúšobnými jazdami.
„Zatiaľ, čo severné strediská, ako Liptovský Mikuláš, Mengusovce či Martin, počítajú s častým snežením a náročnejším terénom, v oblastiach západného Slovenska je údržba zameraná najmä na rýchle zásahy pri poľadovici a výkyvoch teplôt,“ dodala NDS. Pred sezónou bolo v skladoch spoločnosti uskladnených viac než 24-tisíc ton posypového materiálu, prevažne soli, ale aj ekologickejších zmesí, ktoré sa používajú v ochranných pásmach vodných zdrojov.
Ochrana vozovky
Najväčšiu zásobu má stredisko Martin, ktoré spravuje takmer 3 500 ton materiálu. Okrem regionálnych skladov má spoločnosť k dispozícii aj centrálny sklad v Bešeňovej s kapacitou 15-tisíc ton, ktorý je vybavený aj technológiou na rýchlu distribúciu posypového materiálu pre jednotlivé strediská. Zimná pohotovosť sa oficiálne začne 1. novembra a potrvá do konca marca.
„Zimná údržba na Slovensku je náročná aj preto, že diaľnice prechádzajú od nížin až po horské priechody. Na severe krajiny sa bojuje s častým snežením a závejmi, v nížinách zase s poľadovicou a nárazovým vetrom,“ upozorňujú diaľničiari, ktorí na najohrozenejších úsekoch preto využívajú viac ako 65 kilometrov protisnehových zábran a bariér, ktoré chránia vozovku pred tvorbou závejov. „Keď klesnú teploty pod nulu alebo sneží, každý vie, čo má robiť. V tom je sila našej práce – spoľahnúť sa jeden na druhého a udržať cesty bezpečné, nech sú podmienky akékoľvek,“ uzavrel Droppa.