Úsek cesty v Malinove má inovatívny povrch, asfalt s prímesou recyklovaných cigaretových filtrov

Na ceste v Malinove v okrese Senec vzniká prvý úsek na Slovensku, kde budú v asfalte použité vlákna z recyklovaných cigaretových filtrov a tabakových náplní. Projekt realizuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) v spolupráci so spoločnosťami Reneso a STRABAG. „Je to inovácia, ktorá spája ekológiu, výskum a praktické využitie. Ak sa tento pilot osvedčí, môže sa stať štandardom aj pre ďalšie úseky v kraji,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Použitá technológia vychádza z moderného typu asfaltovej zmesi SMA (Stone Mastic Asphalt), ktorá obsahuje vysoký podiel drsného kameniva a je navrhnutá tak, aby bola odolnejšia voči opotrebovaniu, deformáciám a prenikaniu vody.
Vodoodolnosť a mechanická stabilita
Ako uvádza riaditeľ odboru komunikácie BSK Michal Feik, Kľúčovou inováciou je nahradenie bežných celulózových vlákien, používaných na stabilizáciu bitúmenu, recyklovanými vláknami Reneso Fibers vyrobenými z filtrov tabakových výrobkov. Tieto vlákna vznikajú spracovaním cigaretového odpadu na certifikovaný materiál.
„Technológia prináša viacero výhod. Zlepšuje vodoodolnosť asfaltu, čím sa znižuje riziko vzniku trhlín a poškodení spôsobených mrazom či dažďom. Zvyšuje mechanickú stabilitu povrchu, čo je dôležité najmä na cestách s intenzívnou premávkou, a zároveň znižuje riziko tvorby koľají a deformácií, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny zníženia komfortu a bezpečnosti jazdy,“ vysvetľuje zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Reneso a autor myšlienky Hugo Repáň.
V rámci pilotného projektu bude na úseku cesty v Malinove použitá jedna tona recyklovaných vlákien, čo predstavuje približne dva milióny ohorkov a tabakových náplní. Po ich zmiešaní s asfaltovou zmesou sa vlákna stávajú jej integrálnou súčasťou a zabezpečujú rovnomerné rozloženie bitúmenu. „Výsledkom je pevnejšia, odolnejšia a trvácnejšia vozovka, ktorá lepšie odoláva extrémnym teplotám, vode aj vysokému zaťaženiu,“ priblížila samospráva.
Premávka v polovičnom profile
Správa ciest BSK aktuálne revitalizuje cestu II/121 v Malinove, v rámci ktorej bude použitá aj nová asfaltová zmes s recyklovanými vláknami z tabakových výrobkov. Projekt sa týka úseku s celkovou dĺžkou takmer dva kilometre v intraviláne obce. Jeho cieľom je zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie, zvýšiť bezpečnosť premávky a komfort vodičov aj chodcov.
Stavebné práce zahŕňajú odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy, pokládku nových vrstiev s celkovou hrúbkou približne desať centimetrov, vystuženie trhlín geomrežou zo sklenených vlákien a obnovu vozovky v križovatke ulíc Bratislavská × Tri vody, kde sa vymení obrusná vrstva v hrúbke päť centimetrov. Po dokončení prác pribudne aj nové vodorovné dopravné značenie. Počas výstavby je premávka vedená v polovičnom profile s čiastočnou uzávierkou.