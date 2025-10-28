Žilinský kraj obnovil most ponad potok Rovnianka, na rekonštrukciu ďalších by potreboval vyše 100 miliónov eur

V zlom stave je aktuálne ešte 123 a vo veľmi zlom stave ďalších 45 mostov.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Oprava cesty, cestári
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Bytča Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Bytča

Žilinský samosprávny kraj kompletne zrekonštruoval mostný objekt ponad potok Rovnianka v katastri obce Kotešová v okrese Bytča. Most, ktorý slúžil viac ako 60 rokov, prešiel po prvýkrát rozsiahlejšou obnovou. Investícia si vyžiadala 275-tisíc eur z rozpočtu kraja. Most bol podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK)Evy Lacovej vybudovaný v roku 1961 a pred rekonštrukciou bol zaradený do stavebno-technického stupňa VI – veľmi zlý.

Rekonštrukciou mosta v Kotešovej v hodnote takmer 275 tisíc eur sme zvýšili komfort a bezpečnosť dopravy na frekventovanom úseku medzi Bytčou a Veľkým Rovným. V tomto roku realizujeme opravy aj ďalších mostov, napr. ponad rieku Rajčianka v Žiline, ponad železničnú trať v obci Bešeňová, cez potok Petrovička vo Veľkej Bytči, v Štiavniku, Dúbrave, Liptovskom Hrádku, na zjazde z kruhového objazdu do mesta Liptovský Mikuláš, v Slovenskom Pravne či v Zázrivej. Celkovo hodnota týchto investícií presiahne 2,9 mil. eur,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Nosná konštrukcia mosta bola podľa riaditeľky odboru dopravy ŽSK Gabriely Tisoňovej narušená zatekaním, a to predovšetkým v krajných častiach. Poškodené boli aj rímsy mosta a oceľové zábradlia boli skorodované. Stavebné práce na moste vykonala spoločnosť COLOSEO zo Žiliny.

Od roku 2018 až doteraz zrekonštruovala župa 95 mostov. V zlom stave je aktuálne ešte 123 a vo veľmi zlom stave ďalších 45 mostov. Na ich rekonštrukciu by župa pri aktuálnom náraste cien a DPH potrebovala viac ako 100 miliónov eur.

Viac k osobe: Erika JurinováEva LacováGabriela Tisoňová
Firmy a inštitúcie: ŽSK Žilinský samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Investícia Rekonštrukcia mostov Stav mostov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk