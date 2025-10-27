Polícia počas Dušičiek posilní hliadky v okolí cintorínov aj na hlavných dopravných ťahoch

Polícia prijala dušičkové opatrenia pre zvýšené riziko dopravných nehôd. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboruLea Vilhanová upozornila, že Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých patrí medzi dni, keď je na cestách zvýšený pohyb vodičov a chodcov. Polícia preto prijala preventívne opatrenia, aby zaistila verejný poriadok a bezpečnosť cestnej premávky. Policajné hliadky tak budú posilnené nielen v okolí cintorínov, ale aj na hlavných dopravných ťahoch.
„Dušičky sú obdobím, keď si mnohí ľudia uctievajú svojich blízkych na cintorínoch, ešte častejšie navštevujú kostoly a pietne miesta. Zvýšený pohyb vozidiel a peších v okolí cintorínov, kostolov a pietnych miest si vyžaduje zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť na cestách,“ upozornila polícia s apelom na vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy a dávali obzvlášť pozor na chodcov. Rovnako tak aj chodci by mali venovať zvýšenú pozornosť pri prechádzaní cez cestu. „Je dôležité si uvedomiť, že ak chodec vidí vozidlo, neplatí to aj naopak, že vodič vidí chodca,“ zdôraznili policajti.
Viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič podotkol, že obdobie Dušičiek je časom pokoja a úcty, preto je dôležité, aby všetci účastníci cestnej premávky prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť. „S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky bude v tomto období viac policajtov v teréne, budú dohliadať tak na bezpečnosť, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí cintorínov, kostolov i nákupných centier,“ doplnil Polakovič.
Polícia súčasne upozornila, že aj napriek preventívnym opatreniam a kampaniam na zvýšenie bezpečnosť, počet tragických udalostí stúpa. Od začiatku roka bol tento trend síce klesajúci, no v októbri sa to zmenilo. Polakovič podotkol, že dopravné nehody sú náročnými chvíľami aj pre policajtov.
Spomenul situácie, keď vidia na mieste nehody rozbité autá, detskú sedačku, a vnímajú ticho, ktoré je podľa neho viac ohlušujúce ako sirény. „Musíme zaklopať na dvere a oznámiť, že ich milovaný sa už nikdy nevráti. V jedinej sekunde nerozvážnosti sa môže zničiť celý život. Správajme sa tak, aby sa každý mohol bezpečne vrátiť domov,“ uzavrel viceprezident Policajného zboru.