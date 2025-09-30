Diaľnica do Košíc: Sľuby v troskách, na východe ozaj nič nebude! - KOMENTÁR

Diaľnica D1 do Košíc mala byť viac než len cesta. Mala byť symbolom spojeného Slovenska, nádejou pre východ, kde ľudia snívajú o lepšom živote a firmy o lepších príležitostiach. Rok 2026 sa blíži a s ním prichádza trpká pravda: posledných 13,5 kilometrov tejto tepny je stále v hmle.
Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma varuje, že konsolidácia rozpočtu urobí z budúceho roka „dramatické“ obdobie pre dopravu. Podľa Ondreja Mateja, šéfa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, dostane rezort dopravy na diaľnice, železnice aj cesty prvej triedy len necelých 250 miliónov eur. Minulý rok to bolo 600 miliónov. Tieto čísla nie sú len rozpočtové položky – sú to zlomené sľuby pre tisíce ľudí, ktorí čakajú na lepšie spojenie.
Fakty bolia. Plánovaný megatender za takmer dve miliardy eur na kľúčový úsek D1 s dvoma tunelmi sa môže posunúť do stratene. Kým úsek s tunelom Višňové sa dočká sprejazdnenia ešte tento rok v decembri, obchvat Ružomberka sa dočká slávnostného prestrihnutia pásky snáď budúci rok, ale Košice zostávajú od Bratislavy stále odrezané.
Ešte pár rokov dozadu sme od premiéra Fica počúvali že D1 bude hotová do roku 2010, neskôr 2015 a napokon určite 2020. Dnes je tento sľub len trpkou spomienkou, ktorá sa rozplýva v rozpočtových škrtoch.
Zníženie investícií do dopravy má devastujúce dôsledky:
- Zastavené stavby, zastavená budúcnosť: S rozpočtom 250 miliónov eur sa diaľnice stavať nedajú. Eurofondy nám na cestnú infraštruktúru prakticky skončili a ten zvyšok môže zostať nevyužitý pre nedostatok kofinancovania. Košice tak budú čakať na spojenie s Bratislavou a Európou o to dlhšie. A to radšej ani nespomínam diaľnicu D1 na Zemplín.
- Ekonomická rana: Doprava je srdcom hospodárstva. Nedokončená D1 znamená vyššie náklady pre firmy, menej investorov a slabší rozvoj východu. Matej hovorí o „červených číslach“, ktoré prinesú stratu daňových príjmov a oslabia ekonomiku.
- Prepúšťanie a beznádej: Stavebný sektor zamestnáva tisíce ľudí. Škrty znamenajú menej zákazok, menej práce, menej peňazí pre rodiny. Každý stratený job je ranou pre komunity, ktoré už aj tak zápasia s odlivom mladých.
- Stratené eurofondy: Nesplnenie podmienok na čerpanie prostriedkov EÚ ohrozuje stovky miliónov eur, ktoré mohli zmodernizovať Slovensko. Je to, akoby sme dobrovoľne odhodili kľúč k lepšej budúcnosti.
- Život v zápchach: Nedokončená D1 znamená hodiny strávené v kolónach, vyššie náklady na palivo a väčšie riziko nehôd. Pre vodičov na východe je to každodenná frustrácia, ktorá ničí kvalitu života.
Obmedzenie investícií do infraštruktúry láme aj ekonomické sny. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) spomalí konsolidácia rast HDP na 1,9 % v roku 2025, čo je menej ako priemer EÚ. V roku 2024 už pokles investícií spomalil ekonomiku, a rok 2026 s rozpočtom 1,3 % rastu HDP nevyzerá o nič lepšie.
Diaľnice a železnice nie sú len betón a asfalt a železo – sú motorom rastu. Každé euro investované do infraštruktúry môže priniesť až 1,5-2 eura späť do ekonomiky. No Slovensko investuje menej než pred vstupom do EÚ, a to aj napriek eurofondom. Bez diaľnice strácajú firmy na východe konkurencieschopnosť, export klesá a región stagnuje. Je to začarovaný kruh, kde škrty brzdia rast a slabý rast núti k ďalším škrtom.
Konsolidácia verejných financií, ktorá má ušetriť 2,7 miliardy eur, je nevyhnutná, no jej cena je privysoká. Vychodné Slovensko a najmä Košický región, srdce priemyslu, trpí nedostatočným spojením. Otvorenie úseku R2 pri Košiciach je kvapkou v mori, keď D1 zostáva stále nedokončená. Politici sa hádajú, ministerstvo financií šetrí, doprava prosí o každý cent. Riešenie? Odvážne PPP projekty alebo lepšie využitie eurofondov. No to chce víziu, nie len sľuby.
Každý vodič, ktorý uviazol v zápche, každá firma váhajúca s investíciou, každý mladý človek odchádzajúci z východu – to je cena našej nečinnosti. Diaľnica na východ nie je len cesta, je to nádej na lepší život, na prosperujúci región, na spojené Slovensko. Rok 2026 bude skúškou. Ak zlyháme, D1 zostane len snom na papieri, zatiaľ čo východ čaká na svoje miesto na mape. Nech je tento rok začiatkom cesty, nie jej koncom.