Šéf ÚVO odmieta politické vplyvy. Zrušenie tendra na D1 Turany – Hubová má podľa neho čisto odborné dôvody

Príprava novej súťaže na tento významný úsek diaľnice je v súčasnosti otázkou niekoľkých týždňov, informoval Úrad pre verejné obstarávanie.
Národná diaľničná spoločnosť podpísala dodatok k projektovým prácam pre úsek diaľnice D1 Turany Hubová. Ilustračné foto: ndsas.sk.
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)Peter Kubovič dôrazne odmietol spájanie jeho rozhodnutia o zrušení súťaže na výstavbu úseku D1 Turany – Hubová s vplyvom ktorejkoľvek časti politického spektra.

Kubovič zdôraznil, že najvyššou prioritou úradu zostáva zachovanie politickej nezávislosti. Prvé rozhodnutie na túto tému prijal na základe podnetu jedného zo záujemcov, ktorý namietal nezákonnosť pôvodného prvostupňového rozhodnutia úradu. Keďže predseda úradu na prvom stupni nerozhoduje, svoj právny názor vyjadril až pri tomto rozhodnutí. Konanie prebieha nezávisle od akýchkoľvek prebiehajúcich súdnych konaní.

Dôvodom zrušenia súťaže boli podľa úradu nesúlad medzi prísnymi požiadavkami na skúsenosti dodávateľa s výstavbou tunela a zmluvnými podmienkami. Tieto podmienky neboli nastavené tak, aby garantovali dodržiavanie požiadaviek počas samotnej výstavby, čím by súťaž neoprávnene obmedzovala hospodársku súťaž a možnosti prihlásiť sa do tendra.

Príprava novej súťaže na tento významný úsek diaľnice je v súčasnosti otázkou niekoľkých týždňov, informoval Úrad pre verejné obstarávanie.

