Tunel Višňové čakajú už len skúšky a dokončovacie práce, motoristi by sa ním mohli previesť ešte pred Vianocami – VIDEO

Motoristi by cez tunel Višnové, ktorý je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, mohli prvýkrát prejsť ešte tesne pred tohtoročnými vianočnými sviatkami. Jeho otvorenie je aktuálne naplánované na 22. decembra. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráž, podľa ktorého ide o optimistický scenár otvorenia tunela a závisí od vykonania všetkých potrebných skúšok.
Nasledujú skúšky južnej rúry
Ako po stredajšom rokovaní vlády v obci Višňové uviedol Ráž, v tuneli sú už hotové funkčné skúšky severnej rúry, ktoré dopadli podľa ministra dobre. Nasledovať budú skúšky južnej rúry a potom aj komplexné skúšky. V okolí tunela ešte prebiehajú dokončovacie práce.
„Ak všetko toto dopadne ,na prvú´ dobre, tak platí termín 22. decembra. Môže sa ale ešte stále hocičo stať,“ upozornil Ráž s tým, že k otvoreniu sú potrebné ešte aj potvrdenia od hasičského zboru. „Ak budeme musieť nejakú skúšku zopakovať, tak sa bavíme o predĺžení v týždňoch,“ dodal s tým, že v takom prípade by sa otvorenie posunulo zrejme na január budúceho roka.
Okrem predbežného termínu otvorenia úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala je známy už aj termín otvorenia úseku R2 Kriváň – Mýtna, ktorý je stanovený na štvrtok 20. novembra.
Ďalší úsek D1 Hubová – Ivachnová v okolí Ružomberka by podľa ministra mohol byť po odstránení zosuvu daný do užívania zhruba v marci budúceho roka. Na posledný nerozostavaný úsek D1 Turany – Hubová prebieha podľa Ráža verejné obstarávanie a v priebehu budúceho roka by úsek mal byť zazmluvnený.
Pôjde o najdlhší dopravný tunel
Tunel Višňové je súčasťou diaľnice D1 na 13,5-kilometrovom úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala a po dokončení sa s dĺžkou 7 445 metrov stane najdlhším dopravným tunelom na Slovensku. Stavba tunela začala ešte v roku 2014, no pôvodný zhotoviteľ, konzorcium Salini Impregilo a Dúha, v roku 2019 z projektu odišiel a aktuálne s týmto zhotoviteľom prebieha arbitráž. Jej ukončenie predpokladá minister začiatkom budúceho roka.
Po medziobdobí a novom verejnom obstarávaní práce od roku 2021 realizuje združenie vedené firmou Skanska SK. V decembri 2024 Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorila dodatky, ktoré umožnili súbežné dokončovanie stavebnej a technologickej časti projektu.
Zmluvný termín odovzdania diela sa tak posunul na február 2026. Po sprevádzkovaní tunel výrazne odľahčí preťaženú dopravu medzi Žilinou a Martinom cez cestu I/18 a skráti cestovanie zhruba o 15 minút.