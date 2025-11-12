Prešovčania protestovali blokádou dopravy za výstavbu R4, žiadajú o urýchlenie druhej etapy obchvatu – VIDEO, FOTO

Niekoľko desiatok ľudí sa v stredu popoludní zúčastnilo protestného verejného zhromaždenia v Prešove, ktoré zorganizovalo občianske združenie Náš Prešov na podporu výstavby rýchlostnej cesty R4 a dokončenia druhej etapy severného obchvatu mesta. Symbolická blokáda cesty sa uskutočnila na ulici Armádneho generála Svobodu, pričom k iniciatíve sa pripojili aj viaceré samosprávy z obcí po trase budúcej R4 smerom na Kapušany a Vyšný Komárnik.
Podľa jedného z organizátorov protestu Jána Benka z OZ Náš Prešov takouto formou upozorňujú na získané informácie, že harmonogram prác na druhej etape severného obchvatu sa má posunúť o minimálne jeden až dva roky.
Príprava R4 je v nedohľadne
„Žiadame vládu, aby našla potrebných 80 miliónov eur na dokončenie druhej etapy obchvatu. Ak sa tak nestane, dopravná situácia v Prešove sa stane neúnosnou. Zároveň žiadame, aby vláda začala už reálne konať na výstavbe R4 Kapušany – Vyšný Komárnik,“ uviedol Benko. Podľa Reného Polačka z rovnakého združenia je príprava R4 po poľskú hranicu v nedohľadne a obce po trase budú čeliť „armagedonu“, keď sa o dva roky dokončí poľská rýchlostná cesta S19.
Ďalší nárast dopravy očakáva po dokončení priemyselného parku pri vojenskom letisku, novej vojenskej nemocnice a upozornil aj na problém so statikou mosta na Šarišských lúkach, cez ktorú aktuálne smeruje cez Prešov doprava v smere medzi Vranovom a Popradom.
Protestnú blokádu osobnou účasťou podporili zástupcovia samospráv z opozície. Predseda Prešovského samosprávneho krajaMilan Majerský (KDH) pripomenul, že prešovský región je najchudobnejším na Slovensku a výstavba R4 sa neustále odkladá. „Ak si vládni predstavitelia myslia, že ich východ bude voliť do nekonečna, sú na veľkom omyle. Ľudia sú naštvaní a rýchlostná cesta R4, alebo Via Carpatia, sa stane obrovskou medzinárodnou blamážou,“ vyhlásil.
Prešov plánuje zmodernizovať svetelnú signalizáciu, týkať sa to bude dvadsiatich križovatiek
Primátor Prešova František Oľha (Demokrati) zdôraznil, že tlak verejnosti má zmysel: „Aj prvá etapa R4 a D1 sa začali stavať až po občianskych blokádach. Takéto akcie sú možno neštandardné, ale nevyhnutné, ak má vláda pochopiť, že východ Slovenska potrebuje investície,“ zdôraznil.
Projekt Via Carpatia je ohrozený
Podľa Dariny Osčíkovej z Progresívneho Slovenska vláda Roberta Fica „ohrozuje projekt Via Carpatia“ a tým brzdí rozvoj celého regiónu. „Každý deň tejto vlády prináša horšie správy pre východ Slovenska. Kým Poliaci a Maďari svoje úseky dokončili alebo dokončujú, my prerábame štúdiu realizovateľnosti,“ dodala.
Jej stranícky kolega Richard Dubovický uviedol, že požiadal o zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby situáciu otvorene prerokovali a získali jasné odpovede. „Takýto postup NDS považujeme za vážne ohrozenie situácie a regionálneho rozvoja celého východného Slovenska. Úsek R4 je kľúčový nielen pre Prešov, ale aj pre celý Prešovský kraj,“ uviedol Dubovický.
Podľa ministerstva dopravy výstavba druhej etapy severného obchvatu Prešova pokračuje v súlade s aktuálne upraveným harmonogramom, pričom dôvodom posunu sú technické komplikácie pri razení tunela Bikoš a úprava projektovej dokumentácie.
„Nerozumiem, prečo je protest. Máme tam nejaké zmeny v geológii a čakáme upravený harmonogram od zhotoviteľa, ale výstavbe sa nezastavuje, robí sa tam,“ reagoval minister dopravy Jozef Ráž.
Stavba sa neodkladá
Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa stavba ani nezastavila, ani neodkladá. „Pristupuje sa k úprave harmonogramu a vedie sa diskusia o dopadoch a nárokoch zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z dôvodu nepredvídateľných geologických podmienok na stavbe – v náročnejšej geológii v tuneli a v nepredvídateľnej okolnosti v podobe odtrhu na východnom portáli tunela, ktorý mal dopad na zmenu plánu organizácie výstavby. O akejkoľvek následnej zmene v termínoch budeme verejnosť vopred informovať,“ uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
Ťah R4 od Svidníka po Kapušany, ktorý vláda plánuje riešiť ako PPP projekt, už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Úsek Lipníky – Kapušany má právoplatné aj územné rozhodnutie a v týchto dňoch bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dokumentáciu pre stavebný zámer.
Práce na prešovskom obchvate napredujú, mosty už majú dokončené základy a piliere
„Uvedomujeme si, že proces prípravy je časovo náročný. Do značnej miery však vedia proces ovplyvniť aj predstavitelia samospráv v rámci jednotlivých konaní,“ dodal Ferenčák.
Organizátori protestu spustili v súvislosti so situáciou petíciu aj verejnú výzvu poslancom vládnych strán v Národnej rade, ale aj krajskom a mestskom zastupiteľstve. Iniciatívy je možné podporiť na portáli Moja petícia.