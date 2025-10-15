Trnavský kraj začal s rekonštrukciou cesty pod hradom Branč, práce by mali byť dokončené tento rok

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) začala s rekonštrukciou cesty III/1160 v obci Podbranč v okrese Senica. Oprava sa týka viac ako troch kilometrov medzi časťami obce Majeríčky a Podzámok. Práce by mali byť dokončené ešte tento rok. Obec je známa predovšetkým zrúcaninou hradu Branč, ktorá sa nad ňou týči.
„Začali sme s ďalšou užitočnou rekonštrukciou regionálnej cesty na Záhorí. Opravíme až trojkilometrový úsek vedúci smerom k hradu Branč. Okrem domácich tak poslúži aj návštevníkom tejto historickej dominanty,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.
Zhotoviteľom prác za takmer 1,1 milióna eur pre Správu a údržbu ciest TTSK je COLAS Slovakia. Verejné obstarávanie v tomto prípade prinieslo výraznú úsporu, pretože predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1,5 milióna eur. Projekt nadväzuje na ukončenú rekonštrukciu 3,5 kilometra dlhého úseku mimoriadne vyťaženej cesty č. II/581 Podbranč – Myjava, ktorú kraj financoval z eurofondov.