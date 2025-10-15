Národná diaľničná spoločnosť už má povolenie na výstavbu privádzača medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už má stavebné povolenie k výstavbe diaľničného privádzača medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou. Udelilo jej ho Ministerstvo dopravy SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice.
Vyplýva to z verejnej vyhlášky zverejnenej na internetovej stránke mesta Levoča koncom septembra. O výstavbe privádzača sa v regióne hovorí už takmer dvadsať rokov. Pôvodne malo ísť o privádzač s dĺžkou osem kilometrov, ktorý mal viesť až k mestu Spišská Nová Ves. Nakoniec by sa mala stavať len jeho skrátená verzia.
Dodržanie podmienok zo strany NDS
„Trasa privádzača sa začína úrovňovou okružnou križovatkou odpojením do existujúcej cesty II/533 spájajúcej mestá Spišská Nová Ves a Levoča. Ďalej trasa pokračuje severozápadnými až severným smerom a končí napojením na vetvy mimoúrovňovej križovatky „Levoča“, ktorú realizovali v rámci stavby diaľnice D1 Jánovce – Jablonov,“ píše sa v dokumente.
NDS bude zároveň povinná počas výstavby dodržať podmienky stanovené dotknutými orgánmi, ako je ministerstvo životného prostredia, samotného ministerstva dopravy, ale aj rezortu obrany, či Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Samotný termín výstavby ešte známy nie je. Hovorca NDS Tomáš Ferenčák ešte v marci pre agentúru SITA uviedol, že samotný termín výstavby ovplyvní aj dĺžka povoľovacích procesov.
Zmena trasovania privádzača
Dĺžka plánovaného „skráteného“ privádzača predstavuje 1,3 kilometra, napojí sa na cestu druhej triedy pred Harichovcami. Obec však v súvislosti s výstavbou dlhodobo upozorňuje na následné problémy. Doprava by totiž po jeho dobudovaní smerovala z diaľnice do Spišskej Novej Vsi, no prechádzala by priamo obcou.
Už v súčasnosti tam pritom denne evidujú približne 10-tisíc áut. Samospráva preto ešte v auguste minulého roka vo vyjadrení k dokumentácii pre stavebné povolenie požiadala o zmenu trasovania privádzača, a to mimo intravilán obce. Jeho funkcia využívania je podľa nej z historického hľadiska predurčená na bývanie.
Vytvorenie dopravného lievika
„Ulica Levočská, cesta II/533, má slúžiť pulzujúcemu životu v obci a nie plniť funkciu dopravného tranzitu,“ píše sa v dokumente. Špeciálny stavebný úrad však požiadavke nevyhovel. V Harichovciach sa obávajú vytvorenia takzvaného dopravného lievika, samospráva už skôr navrhovala riešenie, ktorým by bolo vybudovanie obchvatu obce.
Košický samosprávny kraj (KSK) v tomto smere pred rokom prisľúbil pomoc. Jeho organizácia Dopravná infraštruktúra KSK dostala za úlohu obstarať a zrealizovať štúdiu realizovateľnosti na dopravné riešenie v podobe vybudovania novej cesty okolo obce Harichovce.