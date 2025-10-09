Šoférov čakajú ďalšie obmedzenia, na moste v Krásne nad Kysucou opravia tri mostné závery

Ako informovala NDS, ide o údržbové práce nevyhnutné na zachovanie bezpečnosti a životnosti mosta.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Oprava mosta
Národná diaľničná spoločnosť začne s opravou troch mostných záverov na moste v Krásne nad Kysucou na ceste I/11. Foto: www.facebook.com
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v piatok 11. októbra s opravou troch mostných záverov na moste v Krásne nad Kysucou na ceste I/11. Oprava potrvá približne do polovice novembra a počas prác bude doprava vedená v upravenom režime.

Zachovanie bezpečnosti mosta

Ako informovala NDS, ide o údržbové práce nevyhnutné na zachovanie bezpečnosti a životnosti mosta. Mostné závery, ktoré zabezpečujú plynulý prechod medzi mostnou konštrukciou a vozovkou, sú časom vystavené intenzívnej záťaži a poveternostným vplyvom.

„Včasná oprava je preto kľúčová nielen z hľadiska predĺženia životnosti mosta, ale aj pre bezpečnosť vodičov,“ uviedli diaľničiari. Obmedzený režim dopravy sa bude týkať križovatky cesty I/11 s cestou II/520. Práce budú rozdelené do dvoch etáp.

Doprava v jednom jazdnom pruhu

V prvej etape bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo, pričom premávku bude riadiť dynamická svetelná signalizácia a v dopravných špičkách regulovčíci. V druhej etape bude premávka presmerovaná do dvoch zúžených jazdných pruhov vedených obojsmerne popri pracovisku.

Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDSRastislav Droppa pripomenul, že údržba diaľničnej siete patrí medzi základné priority spoločnosti. „Mosty v správe NDS sú pravidelne monitorované a kontrolované. Vždy, keď sa ich technický stav zhorší, pristupujeme k opravám,“ uviedol Droppa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Rastislav Droppa
Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosť
Okruhy tém: Cesta I/11 Cesta II/520 Dopravné obmedzenia mostné uzávery Oprava prevádzkový riaditeľ NDS Svetelná signalizácia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk