Šoférov čakajú ďalšie obmedzenia, na moste v Krásne nad Kysucou opravia tri mostné závery

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v piatok 11. októbra s opravou troch mostných záverov na moste v Krásne nad Kysucou na ceste I/11. Oprava potrvá približne do polovice novembra a počas prác bude doprava vedená v upravenom režime.
Zachovanie bezpečnosti mosta
Ako informovala NDS, ide o údržbové práce nevyhnutné na zachovanie bezpečnosti a životnosti mosta. Mostné závery, ktoré zabezpečujú plynulý prechod medzi mostnou konštrukciou a vozovkou, sú časom vystavené intenzívnej záťaži a poveternostným vplyvom.
„Včasná oprava je preto kľúčová nielen z hľadiska predĺženia životnosti mosta, ale aj pre bezpečnosť vodičov,“ uviedli diaľničiari. Obmedzený režim dopravy sa bude týkať križovatky cesty I/11 s cestou II/520. Práce budú rozdelené do dvoch etáp.
Doprava v jednom jazdnom pruhu
V prvej etape bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo, pričom premávku bude riadiť dynamická svetelná signalizácia a v dopravných špičkách regulovčíci. V druhej etape bude premávka presmerovaná do dvoch zúžených jazdných pruhov vedených obojsmerne popri pracovisku.
Podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDSRastislav Droppa pripomenul, že údržba diaľničnej siete patrí medzi základné priority spoločnosti. „Mosty v správe NDS sú pravidelne monitorované a kontrolované. Vždy, keď sa ich technický stav zhorší, pristupujeme k opravám,“ uviedol Droppa.