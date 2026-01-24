Trnava sčítala prejazdy cyklistov v minulom roku, najfrekventovanejšou trasou je Rybníková ulica

V Trnave zaznamenali v minulom roku cyklosčítače 2 838 938 prejazdov cyklistov. Denný priemer za celý rok 2025 je približne 7 778 prejazdov v rámci celej siete 21 sčítačov. Najviac prejazdov bolo v júni (387 531), najmenej v januári (88 049). Z jednotlivých dní v roku bol najsilnejší 1. máj, kedy prešlo cez cyklosčítače viac ako 17 000 cyklistov, naopak, najslabší bol 1. január, kedy ich bolo len 478.
Obľúbená je cyklotrasa na Rybníkovej ulici
Najfrekventovanejšou bola cyklotrasa na Rybníkovej ulici (280 373 prejazdov), ďalej na Námestí SNP (204 968) a Študentskej ulici (200 112). K dvestotisícovej hranici sa priblížili ešte cyklotrasy v Bernolákovom sade a na Kamennej ceste. Čísla ukázali, že sa ujala aj nová cyklotrasa na Bottovej ulici, ktorá bola otvorená v druhej polovici roka 2024, vlani tu sčítače zaznamenali 152 078 prejazdov.
„Dáta ukazujú, že ľudia využívajú možnosť bezpečného presunu na bicykli po cyklotrasách v rámci mesta počas celého roka. Počty ovplyvnila prerušená prevádzka sčítača na úseku do Modranky počas výstavby nového spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov, inak by boli čísla ešte vyššie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
Mesto Trnava má v prevádzke 21 zariadení na rátanie cyklistov. Fungujú na princípe elektromagnetickej indukcie a rátajú výhradne bicykle, nie kolobežky, korčuliarov ani iný dopravný prostriedok.
Mesto rozširuje sieť cyklotrás
„Popri meraniach intenzít na cyklistických trasách evidujeme aj stabilný záujem o služby zdieľanej mobility. Mestské bicykle (Žlté bajky) má v dlhodobom prenájme viac než sedemsto ľudí. Trnavský bikesharing zaznamenal 65 147 výpožičiek s priemernou dĺžkou 15 minút a takmer 3 000 aktívnych používateľov,“ dodala Majtánová.
Mesto Trnava v ostatných rokoch systematicky rozširuje svoju sieť cyklotrás, financuje ich z veľkej časti z externých zdrojov. V minulom roku boli dokončené cyklistické cestičky z Mikovíniho ulice do mestskej časti Modranka, z Bratislavskej ulice po obec Hrnčiarovce nad Parnou a lepšie podmienky získali cyklisti aj v častiach Tulipán a Prednádražie.