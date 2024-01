Štrajk rušňovodičov v Nemecku ochromí dopravu, ZSSK odporúča cestujúcim zvážiť cestovanie vlakmi

Ohlásený štrajk odborovej organizácie nemeckých rušňovodičov ochromí železničnú dopravu v krajine. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z tohto dôvodu odporúča cestujúcim zvážiť využitie vlakovej dopravy na nemeckom území.

Štrajk spôsobí komplikácie v doprave

Šestdňový štrajk má trvať od stredy 24. januára od 2:00 do pondelka 29. januára do 18:00. „Pred, počas a po štrajku budú vznikať nepravidelnosti v diaľkovej, regionálnej a prímestskej (S-Bahn) doprave u nemeckého dopravcu Deutsche Bahn,“ informoval v utorok Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK.

V predvečer štrajku v utorok 23. januára sú zrušené všetky nočné vlaky kategórie NightJet/EuroNight odchádzajúce z Nemecka. Niekoľko nočných vlakov bude jazdiť na svojom zahraničnom úseku trasy štandardne, a to s reguláciou od prípadu k prípadu. Odrieknuté sú všetky vlaky na nočnej sieti InterCityExpress/EuroCity/InterCity.

Čiastočne môžu byť zrušené jednotlivé diaľkové vlaky. V dňoch štrajku 24. až 29. januára pôjdu vlakové spojenia v Nemecku operatívne, a to podľa aktuálnej situácie na základe tzv. štrajkového scenára 1, čo je celodenný havarijný plán v dňoch štrajku. Po reštartovaní dopravy po štrajku v utorok 30. januára môžu byť ešte čiastočne rušené diaľkové vlaky.

Obmedzený cestovný poriadok

„Štrajkový cestovný poriadok zabezpečuje len veľmi obmedzenú základnú obsluhu v diaľkovej, regionálnej a S-Bahn doprave Deutsche Bahn,“ upozornil Drevický s tým, že prípadné zmeny a aktualizácie budú zverejnené na webe ZSSK. Deutsche Bahn ponúka možnosť flexibilného využívania už zakúpených lístkov pre cestujúcich v rámci medzinárodnej prepravy do a z Nemecka aj v rámci tranzitu. Týka sa to všetkých cestujúcich bez ohľadu na to, kde a u akého dopravcu lístok kúpili.

„Lístky zakúpené na cestovanie od stredy 24. januára do pondelka 29. januára môžu cestujúci využiť aj v skoršom vlaku 23. januára alebo na cestovanie až do pondelka 5. februára,“ priblížil Drevický. V prípade neskoršej cesty ako 5. februára môžu cestujúci tiež použiť pôvodný cestovný lístok, ktorý musí byť označený v pokladniciach ZSSK.

„Ak sa cestujúci rozhodne necestovať, má nárok na vrátenie peňazí bez sankcie,“ dodal mediálny zástupca národného vlakového dopravcu. Informácie pre cestujúcich sú k dispozícii na stránkach Deutsche Bahn.