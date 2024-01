Časť R7 nie je stále dokončená a motoristi ju už niekoľko rokov využívajú, tvrdí Lackovič

Rýchlostná cesta R7, po ktorej jazdia tisíce áut denne, nie je stále hotová a zrejme ani úplne bezpečná. Poslanec Národnej rady SR Marek Lackovič (Progresívne Slovensko) na to upozornil s tým, že úsek R7 z Dunajskej Lužnej po Holice je vo výstavbe už ôsmy rok, ktorý mal byť dokončený a skolaudovaný najneskôr do konca roka 2023. Zároveň vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) na dokončenie poškodenej cesty.

Zabezpečenie dokončenia R7

„Vyzývam ministra dopravy, aby verejnosti oznámil dátum dokončenia, dobudovania a skolaudovania všetkých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou cesty. Moje doterajšie otázky k jej aktuálnemu stavu, žiaľ, zostali nezodpovedané,” informoval Lackovič.

Na túto problematiku podľa neho upozornil ministra dopravy v uplynulých dňoch aj priamo v parlamente. Ráž by mal podľa poslanca okamžite a transparentne informoval o aktuálnom stave R7 a urgentne zabezpečiť jej dokončenie.

Koncom minulého roka sa podľa poslanca skončilo opakované predĺženie časovo obmedzeného predčasného užívania úseku R7. „V novembri ministerstvo žiadalo, aby verejnosť aj ďalší rok jazdila po zjavne neskolaudovanej a nedokončenej rýchlostnej ceste, vrátane mostných objektov. Doteraz nevieme, či štát odstránil aspoň časť závažných nedostatkov,” poznamenal Lackovič.

Ľudia dlho čakajú na bezpečný úsek

Poslanec hovorí, že stavebník mal na rýchlostnej ceste odstrániť napríklad zosuvy príliš strmých svahov, porušené a nefunkčné mostné závery a dilatácie, absentujúce vegetačné úpravy svahov, nevyčistené a upchaté odvodňovače, nefunkčné odvodňovacie žľaby pred i za mostnými objektami, viditeľné dutiny a bubliny na nosníkoch, zatečené nosníky a úložné prahy. „Nie je normálne, aby ľudia deväť rokov čakali na bezpečný úsek rýchlostnej cesty‘‘ dodal Lackovič.

Úseky na trase R7 Bratislava, Nivy – Bratislava, Juh – Šamorín, západ – Holice v dĺžke 32 kilometrov odovzdali do predbežného užívania postupne v rokoch 2020 a 2021.

A to spolu s úsekmi D4 Bratislava, Jarovce – Petržalka – Bratislava, Juh – Podunajské Biskupice – Vrakuňa – Vajnory – Rača v dĺžke 27 kilometrov v rámci PPP projektu.

Spoločnosť D4R7 Construction, ktorá od roku 2016 zastrešovala výstavbu R7 a D4 v celkovej dĺžke 59 kilometrov, tvrdila, že pokračujúce kolaudačné konanie malo byť ukončené do konca roka 2022. Koncesionárom D4 a R7 je na tridsať rokov ZeroBypass na čele so španielskou spoločnosťou Cintra.

Agentúra SITA osloví Ministerstvo dopravy SR a koncesionára D4 a R7.