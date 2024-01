Nemeckí rušňovodiči oznámili šesťdňový štrajk za lepšie mzdy a pracovné podmienky

Odborový zväz zastupujúci nemeckých rušňovodičov v pondelok oznámil ďalší štrajk za lepšie mzdy a pracovné podmienky.

Zväz GDL informoval, že štrajk týkajúci sa osobných spojov prevádzkovaných štátnou spoločnosťou Deutsche Bahn sa začne v stredu o 2:00 a bude trvať do pondelka 18:00. Nákladných vlakov sa štrajk dotkne už od utorka 18:00.

Okrem zvyšovania miezd odbory žiadajú skrátenie pracovného času z 38 na 35 hodín týždenne bez zníženia platu, čo dopravca Deutsche Bahn zatiaľ odmieta. GDL tvrdí, že by to zatraktívnilo prácu pre železnice a pomohlo by to prilákať nových zamestnancov, zatiaľ čo Deutsche Bahn tvrdí, že požiadavky odborov nie sú praktické.

Odborový zväz tento mesiac už zorganizoval jeden trojdňový štrajk a aj vlani mal dva varovné štrajky, ktoré trvali do 24 hodín.