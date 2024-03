Štrajk nemeckých rušňovodičov obmedzí vlakovú dopravu, rušiť sa budú aj nočné vlaky

Štrajk nemeckej odborovej organizácie rušňovodičov The Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ovplyvní vlakovú dopravu. Podľa informácií Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) bude štrajk trvať 24 hodín. Začne sa v utorok 12. marca o 2:00 a bude trvať do stredy 13. marca do 2:00.

„Pred, počas a po štrajku nemeckých rušňovodičov budú vznikať nepravidelnosti v diaľkovej, regionálnej a prímestskej (S-Bahn) doprave u nemeckého dopravcu Deutsche Bahn. Odporúčame cestujúcim zvážiť využitie vlakovej dopravy do/z/cez Nemecko v čase štrajku,“ povedal hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Zrušenie nočných vlakov

Deň pred štrajkom v Nemecku, teda v pondelok 11. marca, sa zrušia všetky odchádzajúce nočné vlaky linky NightJet a EuroNight na nemeckom úseku. Niekoľko nočných vlakov premáva iba po svojej zahraničnej trase alebo prechádzajú cez hranicu ešte pred začiatkom štrajku.

Taktiež je to odrieknutie všetkých vlakov InterCityExpress, EuroCity, InterCity v rámci nočnej dopravy. Nie je vylúčené ani odrieknutie diaľkových vlakov.

V deň štrajku v Nemecku, teda v utorok 12. marca, bude prevádzka vlakov riadená operatívne podľa aktuálnej situácie v krajine. V deň po štrajku v Nemecku, teda v stredu 13. marca, postupne nabehne prevádzka a možnosť čiastočného zrušenia jednotlivých diaľkových vlakov.

Zakúpené cestovné lístky

Nemecký dopravca Deutsche Bahn ponúka možnosť flexibilného využívania už zakúpených lístkov pre cestujúcich v rámci medzinárodnej prepravy smerom do/z/cez Nemecko. Platí to pre všetkých zákazníkov, ktorí cestujú do/z/cez Nemecko bez ohľadu na to, v ktorej krajine bol lístok vydaný.

Lístky zakúpené do 11. marca na cestovanie v utorok 12. marca môžu cestujúci využiť od 11. marca až do 19. marca. Ak sa cestujúci rozhodne necestovať, má nárok na vrátenie cestovného bez sankcie.

V prípade neskoršej cesty, teda po 20. marci, môžu cestujúci použiť pôvodný cestovný lístok zakúpený do 11. marca, ktorý však musí byť označený v pokladnici ZSSK. Ak sa cestujúci rozhodne necestovať, má nárok na vrátenie cestovného bez sankcie.