Nemeckú dopravu ochromil štrajk. Vo väčšine miest potrvá celý deň (video)

Vo väčšej časti Nemecka sa v piatok pre štrajk zastavila miestna autobusová doprava a preprava električkami či metrom. Ide už o tretí štrajk v nemeckej doprave za dva týždne. Odborári štrajkujú hlavne za lepšie pracovné podmienky, napríklad za kratší pracovný týždeň.

Zástupkyňa šéfa odborovej organizácie Ver.di Christine Behleová uviedla, že „nadišiel čas na silnejšie zatlačenie na zamestnávateľov“, keďže na rokovaniach sa nedosiahol nijaký pokrok.

V Berlíne zamestnanci miestnej dopravy štrajkovali len do 10:00, ale v Hamburgu, Kolíne nad Rýnom, Hannoveri a v ďalších mestách má štrajk trvať celý deň. Jedinou spolkovou krajinou, v ktorej sa v piatok neštrajkuje, je Bavorsko.

🇧🇪‼️ The #FarmersProtests at the #EU HQ in Brussels.

Police sprays the protestors down.

Farmer protests are ongoing at the same time in Germany, France, Netherlands and Belgium. Crazy …

🚜🚜🚜🚜 🚜🐄🌾🚜🐄🌾🚜🐄🌾 👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾👨‍🌾 #Europe #FarmersProtest2024 🚒🛻🚚🚛🚜🚜🚜🚔🚔 pic.twitter.com/4cxqUd07ZL

— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) February 2, 2024