Štartujú práce na obnove cesty neďaleko hraníc s Poľskom, doprava bude usmerňovaná do jedného jazdného pruhu

Neďaleko hraničného priechodu s Poľskom sa začína obnova časti cesty medzi Lysou Poľanou a Podspádmi. Na opravu 1,5 kilometrového úseku na ceste tretej triedy, ktorá už bola v zlom stave, ide z eurofondov viac ako pol milióna eur.

200-tisíc eur doplatí kraj

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Marcela Horvátha by práce mali byť ukončené do konca októbra, teda ešte pred začiatkom zimnej údržby. Počas ich realizácie bude doprava usmerňovaná do jedného jazdného pruhu.

Podľa predsedu PSK Milana Majerského sa na opravu komunikácie podarilo v rámci cezhraničného poľsko-slovenského programu Interreg získať 600-tisíc eur, ďalších 200-tisíc eur doplatí kraj zo svojich finančných prostriedkov.

Cesta bude zrekonštruovaná až po hranicu Slovenska s Poľskom. Celkovo sa na oboch stranách hraníc v rámci projektu s Poliakmi podľa Horvátha podarí zrekonštruovať dokopy 4,7 kilometra cesty v smere na Lysú Poľanu.

Modernizácia dôležitej komunikácie

Do budúcna plánuje kraj zrekonštruovať aj tamojší most, ktorý do svoje správy a majetku prevzal od Slovenskej správy ciest.

„Máme na neho pripravený projekt. Momentálne pracujeme na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, ktoré by slúžili na dočasnú obchádzku mosta, pretože sa tam uvažuje s jeho demoláciou. Reálne potrebujeme ešte vybaviť stavebné povolenia na slovenskej a poľskej strane, aby sme ešte v tomto programovom období vedeli požiadať o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetlil v stredu pre médiá predseda Správy a údržby ciest PSK.

Cesta III/3078 na severnej strane Vysokých Tatier predstavuje dôležitú komunikáciu smerujúcu dopravu na hraničný priechod Slovenska a Poľska. Modernizácia spomínaného úseku bude pozostávať z výmeny krytu vozovky.

„Potrebujeme doplniť záchytné bezpečnostné zariadenia, budeme teda musieť rozširovať krajnicu, budú sa dopĺňať odvodňovacie prvky a rekonštruovať významné priepusty v hodnote 200-tisíc eur, čo bude kraj financovať z vlastných zdrojov. Na celom úseku sa budú meniť konštrukčné vrstvy a zrealizuje sa nové vodorovné dopravné značenie aj s potrebnými autobusovými zastávkami a značením pre priechod pre chodcov,“ dodal Horváth.