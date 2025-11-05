Slovensko získalo 135 miliónov eur na modernizáciu železníc a zvýšenie bezpečnosti dopravy - VIDEO

Slovensko získalo z európskeho Nástroja na prepojenie Európy (CEF) grant vo výške 135 miliónov eur určený na modernizáciu železničnej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy prostredníctvom zabezpečovacieho systému ETCS.

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v stredu odovzdala v Košiciach generálna riaditeľka DG MOVE Európskej komisie Magdalena Kopczyńska štátnej tajomníčke Ministerstva dopravy SRDenise Žilákovej za účasti predstaviteľov železničných spoločností.

Ide o významnú pomoc v čase konsolidácie

Podľa Denisy Žilákovej ide o výnimočný úspech Slovenska, ktoré získalo až osem percent z celkového objemu výzvy, o ktorú súťažilo 27 členských štátov Európskej únie.

Ide o nenávratný finančný príspevok, nie pôžičku. Tieto prostriedky predstavujú významnú pomoc v čase rozpočtovej konsolidácie a umožnia investície, ktoré Slovensko samo financovať nedokáže,“ zdôraznila. Generálna riaditeľka DG MOVE Magdalena Kopczyńska zdôraznila význam zlepšovania železničnej konektivity nielen pre Slovensko, ale pre celý región strednej Európy.

Posilnenie železničných spojení so susednými krajinami – Rakúskom, Poľskom, Českom aj Ukrajinou prispieva k lepšej konkurencieschopnosti európskej ekonomiky aj k jej odolnosti,“ povedala.

Financie pre dve hlavné oblasti

Financie budú smerovať do dvoch hlavných oblastí. Prvou je modernizácia železničných tratí – konkrétne úseku Spišská Nová Ves – Spišské Tomášovce s plánovanou rýchlosťou 160 km/h a úseku Čierna nad Tisou – Košice, kde bude financovaná príprava projektovej dokumentácie, trakčná meniareň v Ruskovom a výhybňa v Barci.

Podľa eurokomisára pre udržateľnú dopravu a turizmus Apostolosa Tsitsikostasa ide o ďalší krok k prepojenejšej a konkurencieschopnejšej Európe.

CEF prináša konkrétne výsledky – 96,7 milióna eur na modernizáciu trate Žilina – Košice, 27,3 milióna na modernizáciu úseku Košice – Čierna nad Tisou a 11 miliónov na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy. Tieto projekty zlepšujú cezhraničnú mobilitu, interoperabilitu a upevňujú strategickú úlohu Slovenska v európskej dopravnej sieti,“ uviedol.

Zavedie sa európsky zabezpečovací systém ETCS

Oblasť zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy sa týka zavedenia európskeho zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System). Ten automaticky sleduje a reguluje pohyb vlakov, čím znižuje riziko nehôd. Systém bude inštalovaný do 29 osobných lokomotív Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a 23 nákladných lokomotív ZSSK Cargo.

Ide o konkrétnu reakciu na potrebu zvýšenia bezpečnosti, najmä po nedávnych tragických nehodách. ETCS dokáže vlak automaticky spomaliť či zastaviť pri prekážke na trati, čím predchádza kolíziám,“ uviedla Žiláková.

Bez európskej podpory by to nešlo

Generálny riaditeľ ŽSRIvan Bednárik pripomenul, že bez európskej podpory by boli projekty modernizácie tratí „v slovenských podmienkach nerealizovateľné„. Dodal, že len dokončenie severného koridoru a súvisiace investície si vyžiadajú približne 800 miliónov eur.

„Tieto investície skrátia cestovné časy, zvýšia bezpečnosť a pripravia slovenské trate na prevádzku moderných vlakov s technológiou ETCS. Ide o konkrétny krok k tomu, aby začala cesta Slovenska k plnohodnotnej súčasti modernej európskej železničnej siete,“ uviedol Bednárik.

Modernizácia lokomotív

ZSSK a ZSSK Cargo získajú po viac ako päť miliónov eur na zavedenie systému ETCS do svojich vlakov. Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa potvrdil, že všetkých 45 nových jednotiek Panter bude do konca budúceho roka vybavených týmto systémom.

Z programu CEF investujeme do ďalších 29 vlakov, aby bola osobná doprava ešte bezpečnejšia. Ide o konkrétny krok k modernej, interoperabilnej železničnej spoločnosti,“ uviedol. Člen predstavenstva ZSSK Cargo Miroslav Hopta informoval, že montáž systému ETCS do nákladných lokomotív bude prebiehať postupne do konca roka 2029.

Modernizujeme 23 lokomotív, aby boli plne kompatibilné s európskou sieťou TEN-T. Vďaka tomu znížime prevádzkové náklady a zvýšime spoľahlivosť našich služieb,“ uviedol Hopta.

