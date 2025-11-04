Cestujúci plánujú vlak využívať častejšie, prieskum spokojnosti ZSSK však poukázal aj na výzvy

Každý tretí cestujúci plánuje v najbližších mesiacoch cestovať vlakom častejšie ako doteraz. Vyplýva to z pravidelného prieskumu spokojnosti Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) za tretí štvrťrok 2025.
Spoločnosť zároveň zaznamenala celkový index spokojnosti na úrovni 65,3 bodu a zlepšenie ukazovateľa indexu odporúčať značku či službu na hodnotu –10, čo zodpovedá európskemu priemeru verejnej dopravy. Z výsledkov vyplýva, že rastúci záujem o vlakovú dopravu sa prejavuje najmä medzi mladšími cestujúcimi vo veku 16 až 29 rokov a pri diaľkových spojoch.
Častá cesta vlakom pre sviatky
„V porovnaní s prvým polrokom 2025 stúpol podiel ľudí, ktorí plánujú v nasledujúcich 12 mesiacoch cestovať vlakom častejšie, z 27 na 35 percent, zatiaľ čo podiel tých, ktorí plánujú cestovať menej, klesol z 8 na 6 percent,“ uviedol hovorca ZSSKJán Baček. Prieskum poukazuje aj na oblasti, ktoré zostávajú výzvou.
Cestujúci najčastejšie kritizujú presnosť vlakov a zložitejší nákup cestovných lístkov, hoci podľa ZSSK vlaky jazdia podľa cestovného poriadku na takmer 99 percent načas, ak sa započítajú len meškania, ktoré dopravca dokáže ovplyvniť. Po zohľadnení výluk, nehôd či porúch infraštruktúry sa celková presnosť znižuje na približne 91 percent.
Obmedzovanie sekundárneho meškania
„Každý tretí cestujúci hovorí, že bude vlakom jazdiť častejšie. To je jasný signál, že železnica má budúcnosť. Ľudia si všímajú zmeny k lepšiemu, no stále očakávajú vyššiu spoľahlivosť a jednoduchší nákup lístkov,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSKPeter Helexa.
Spoločnosť preto plánuje nasmerovať opatrenia do oblastí s najväčším vplyvom na spokojnosť. V prevádzke pôjde o stabilnejšie obehy súprav a obmedzovanie sekundárnych meškaní, v komunikácii o rýchlejšie a presnejšie informovanie cestujúcich prostredníctvom aplikácie a webu.
Mesačný zber údajov
V oblasti predaja lístkov sa zameria na zjednodušenie digitálnych kanálov a rozšírenie možností nákupu tam, kde chýbajú pokladnice. Medzi šiestimi percentami ľudí, ktorí plánujú vlak využívať menej, uvádzalo 38 percent respondentov ako hlavné dôvody zmenu životnej situácie, ale aj nespoľahlivosť spojov (37 percent), cenu (29 percent), častejšie využívanie auta (28 percent) a komfort (20 percent).
Prieskum spokojnosti realizuje agentúra Go4insight formou mesačného zberu údajov. V treťom štvrťroku 2025 sa zapojilo 1 000 pravidelných cestujúcich vo veku 16 a viac rokov, ktorí cestujú vlakom aspoň raz mesačne. Výsledky sú vyjadrené ako indexy v rozsahu 0 až 100 bodov.