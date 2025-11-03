V priestoroch košickej Železničnej stanice otvorili nové Zákaznícke centrum DPMK – VIDEO, FOTO

V priestoroch košickej Železničnej stanice otvorili nové Zákaznícke centrum Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Možno ho nájsť na prvom poschodí. Ako na pondelkovej tlačovej besede priblížil primátor KošícJaroslav Polaček (nezávislý), terajšie priestory DPMK na Roosveltovej ulici už nespĺňali mnohé normy, ide o historickú a technicky zastaranú budovu, ktorej priestory nie sú bezbariérové.
Náležitosti súvisiace s cestovaním
„Preto sme vyvolali spoluprácu s prevádzkovateľmi stanice. Na prvom poschodí budú priestory DPMK, kde si budú môcť obyvatelia vybaviť všetky náležitosti súvisiace s cestovaním, cestovnými lístkami, preukazmi,“ vysvetlil primátor. Riaditeľ DPMK Roman Danko doplnil, že sa vzhľadom na spomínané problémy s budovou na Roosveltovej usilovali tieto priestory opustiť, keďže investícia do tejto národnej kultúrnej pamiatky by bola zložitá.
„Som rád, že sme uzavreli zmluvu a dostali sa do priestorov železničnej stanice. Aktuálne je situácia taká, že nejaký čas ešte bude fungovať aj predpredaj na Roosveltovej ulici, aj toto nové centrum, ktoré prináša tri nové pracoviská, so všetkými službami, ktoré sú potrebné,“ uviedol Danko.
Prevádzku by úplne uzavreli
Poznamenal, že očakáva, že v najbližšom čase čiastočne dôjde k utlmeniu prevádzky pôvodného pracoviska. Predbežne rátajú s tým, že od 1. januára 2026 by prevádzku na Roosveltovej úplne uzavreli a ponúkli cestujúcim ako náhradu nové centrum na železničnej stanici.
„Náklady na samotnú rekonštrukciu, respektíve vybavenie miestnosti sa pohybujú okolo 20-tisíc eur,“ dodal riaditeľ DPMK s tým, že náklady na prenájom sú v sume okolo dvetisíc eur mesačne.
V Košiciach sa začne plán zimnej údržby, mesto má pripravených pol tucta veľkých sypačov
Primátor Polaček v tomto smere poukázal, že sa však znížia náklady, ktoré súviseli s Roosveltovou ulicou a ktoré podľa jeho slov boli na pomerne vysokej úrovni. Riaditeľ DPMK vyzdvihol ako výhodu novej prevádzky predpoklad, že v budúcnosti bude otvorená 12 hodín denne, sedem dní v týždni, aby vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu cestujúcich i návštevníkov mesta.
Tri samostatné pracoviská
Pre agentúru SITA priblížil, že aktuálne začínajú s otváracími hodinami od 7:00 do 18:00 počas pracovných dní, cez víkendy bude zatiaľ nové zákaznícke centrum uzavreté. Doplnil, že predpokladaným uzatvorením pobočky na Roosveltovej ulici od začiatku budúceho roka by sa im mali uvoľniť aj personálne kapacity, čo im umožní posilniť nové zákaznícke centrum na stanici.
„Naša predstava je taká, že by bolo otvorené 12 hodín denne, sedem dní v týždni,“ objasnil. Danko dodal, že vnímajú tlak zo strany cestujúcich najmä počas víkendov, čo súvisí aj návštevníkmi, ktorí nie sú z Košíc a neraz potrebujú okrem kúpy lístka aj poradiť s cestou.
„Budem rád, ak bude toto miesto aj informačné, nielen čisto predajné,“ poznamenal. V novom zákazníckom centre sú tri samostatné pracoviská, pričom všetky budú vybavené komplexnou technikou tak, aby mohli riešiť vydávanie dopravných kariet, predlžovanie kariet, nákup predplatných aj jednorazových lístkov a podobne.
Možnosti na železničnej stanici
Cestujúci tam tak vybaví všetku agendu a nebude musieť ísť nikam inam. V nezmenených časoch bude tak ako dosiaľ fungovať aj zákaznícke centrum DPMK na Bardejovskej ulici. Na Roosveltovej ulici ale naďalej ostáva sídlo prepravnej kontroly.
„Radi by sme ich tiež presťahovali na iné miesto, ale v súčasnosti ešte rokujeme o vhodnom priestore. Nerád by som predbiehal,“ vyjadril sa Danko s tým, že prepravná kontrola, vrátane vymáhania pohľadávok, ostáva na pôvodnom mieste.
Na železničnej stanici naďalej ostáva pre cestujúcu verejnosť možnosť zakúpiť si lístky či dobiť kartu na košickú MHD aj pri jednom z okienok Zákazníckeho centra Železničnej spoločnosti Slovensko na prízemí.
„V tejto chvíli ho rušiť nebudeme, pretože máme otvorené (zákaznícke centrum DPMK) iba počas pracovných dní. Pomerne intenzívne nabíjania máme aj počas voľných dní, takže by sme neradi túto službu pre cestujúcich zrušili. Chceme, aby si aj počas víkendu mali kde dobiť karty. Zatiaľ to ostáva v prevádzke,“ uviedol Danko. Po tom, ako začne naplno fungovať nové zákaznícke centrum DPMK, to prehodnotia.