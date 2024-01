Slovensko je bližšie k výstavbe druhej etapy severného obchvatu Prešova, z EÚ dostane milióny eur (video)

Slovensko dostane od Európskej únie viac ako 69 miliónov eur na výstavbu druhej etapy severného obchvatu Prešova.

Zo získaných prostriedkov sa bude financovať aj vypracovanie projektovej dokumentácie na zvyšné úseky rýchlostnej cesty R4 až po hranicu s Poľskom. Ide o zdroje v rámci nástroja na prepájanie Európy (CEF) v rámci výzvy na projekty s vojensko-civilným využitím.

Spojenie regiónu

Ako vysvetlil Herald Ruijters z Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu v Európskej komisii, prostriedky majú pomôcť spojeniu regiónu, ktorý je významnou časťou Európy a blízko k hraniciam medzi Slovenskom a Ukrajinou.

„Od vypuknutia vojenského konfliktu sme sa snažili pomáhať tejto časti Európy. Myslíme si, že vzhľadom na ruskú agresiu je dôležité urobiť to. Je to významné rozhodnutie pre región, ktoré umožní spojenie medzi severom a juhom a umožní spojenie koridoru Baltského mora s Čiernym a Egejským morom, tzv. Via Carpatia. Dúfame, že tento príspevok vo výške 69 miliónov eur umožní rýchlejší rozvoj regiónu,“ uviedol Ruijters.

Slovensko ušetrí financie

Pre Slovensko bola z CEF spomedzi stovky predložených projektov predschválená druhá najvyššia suma, hneď po nemeckom železničnom projekte. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža ide o ušetrené prostriedky do štátneho rozpočtu.

„Je veľmi dôležité, keď sa vyčlenia prostriedky na prípravné práce, lebo Slovensko má dnes v hospodárskej situácii často problém z rozpočtu financovať všetky stavby a zároveň pripravovať projektové dokumentácie na to, aby sa ďalšia infraštruktúra mohla rozvíjať,“ uviedol minister.

Základný kameň o dva roky?

V prípade schválenia zákona o strategických investíciách v aktuálne predloženom znení, garantuje klepanie základného kameňa celej stavby R4 medzi Prešovom a hranicou s Poľskom do dvoch rokov.

„Výstavba R4 je dlhodobo uvažovaná na financovanie z PPP projektu. Avšak keď bude pripravená v prípade, že CEF otvorí ďalšie obálky, tak Via Carpatia má veľký potenciál na to, aby Európska únia sa nakoniec rozhodla a dala nám peniaze aj na R4 ako takú. O toto sa samozrejme určite uchádzať budeme,“ doplnil Ráž.

Tri balíky výdavkov

Predmetom žiadosti o grant, ktorú v septembri 2023 podala Národná diaľničná spoločnosť, boli tri balíky výdavkov. Väčšina zdrojov je na stavbu obchvatu Prešova, časť peňazí je na vypracovanie projektovej dokumentácie na úseky R4 od Prešova po štátnu hranicu s Poľskom.

„Severný obchvat a projektová dokumentácia, ktorá bude hradená z CEF vo výške 69 miliónov eur je finančná čiastka, ku ktorej by sme sa len tak ľahko nevedeli dostať. Samozrejme potom tie ďalšie kroky budú tiež veľmi významné. Pre nás je to kľúčová investícia, lebo vieme, že to privádza aj ľudí do kraja, ale aj investorov,“ skonštatoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.