Ráž zdôvodnil zmeny v stavebných pravidlách, majú zefektívniť povoľovacie procesy (video)

Zjednodušiť a skrátiť zdĺhavé povoľovania majú vládou už schválené zmeny v súčasnom stavebnom zákone aj pripravený návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) vo štvrtok na tlačovej besede informoval, že dôvodom posunu účinnosti nového zákona o výstavbe z 1. apríla tohto roka o rok na 1. apríla 2025 boli problémy v príprave časti povoľovacích procesov na Ministerstve životného prostredia SR.

Pripravenosť na začatie procesov

„Za minulej vlády sa zjavne nedohodli, v tejto oblasti bola pripravenosť na začatie týchto procesov takmer nulová. Rovnaká situácia alebo obdobná bola na centrálnom úrade pre stavebné povoľovanie. To, čo by nasledovalo od 1. apríla, by bol kolaps stavebného trhu a povoľovacích procesov,“ uviedol v prítomnosti zástupcov samospráv a stavebníctva Ráž.

Zmeny majú podľa neho pokryť obdobie do 1. apríla budúceho roku. „Zmeny pomôžu občanom, podnikateľom, samosprávam aj štátnej správe,“ poznamenal minister.

Nový zákon o územnom plánovaní

Potvrdil, že nový zákon o územnom plánovaní, ktorý súvisí so zákonom o výstavbe, bude účinný v pôvodne schválenom termíne 1. apríla tohto roka s drobnými zmenami. Ubezpečil, že sa snažili, aby všetky pripomienky, záujmy občanov a samospráv boli zahrnuté aj do týchto zmien. Za dôležité považuje, aby tieto prešli aj v parlamente, inak by to podľa neho bola tragédia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem