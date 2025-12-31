Elektronické mýto sa od roku 2026 rozšíri, zaradené budú aj viaceré úseky D1 či R2

Od 1. januára 2026 sa rozšíri zoznam vymedzených úsekov slovenských diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy, na ktorých sa vyberá elektronické mýto. Najvýraznejšou zmenou je zaradenie nových úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2.
Rozšírenie spoplatnených úsekov
Ako informoval hovorca SkyTollMiroslav Beneš, do systému elektronického výberu mýta pribudne úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna v dĺžke 10,6 kilometra. Spoplatnený je aj nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové s celkovou dĺžkou 13,3 kilometra, z čoho samotný tunel tvorí 7,5 kilometra. Paralelné úseky ciest I. triedy budú v tomto prípade spoplatnené s odloženou účinnosťou od 1. marca 2026.
Zoznam vymedzených úsekov sa rozšíri aj o diaľnicu D1 Hubová – Ivachnová vrátane tunela Čebrať v dĺžke 13,4 kilometra, pričom tunel má 3,6 kilometra. Tento úsek má byť odovzdaný do prevádzky v prvej polovici roka 2026. Paralelné úseky ciest I. triedy budú spoplatnené s odloženou platnosťou od 1. júla 2026. Od začiatku budúceho roka dôjde aj k ďalším úpravám v mýtnej sieti.
Zmeny na cestách
„Na diaľničnej sieti pôjde najmä o spoplatnenie rýchlostnej cesty R1 v meste Banská Bystrica,“ uviedol Beneš. Na cestách I. triedy sa uskutočnia posuny dopravného značenia označujúceho začiatok a koniec obce, úpravy vymedzených úsekov v súvislosti s výstavbou priemyselného parku Valaliky, zmeny intravilánových úsekov v Trnave a technické úpravy atribútov jednotlivých úsekov. Na cestách II. triedy dôjde k rozdeleniu vymedzeného úseku cesty II/526 v meste Hnúšťa.
„Cieľom zmien je zosúladenie zoznamu spoplatnených úsekov s aktuálnym stavom cestnej infraštruktúry a dopravného značenia,“ dodal hovorca Skytollu. Po zapracovaní zmien sa celková dĺžka vymedzených úsekov ciest zvýši o viac ako 27 kilometrov na 8 309,977 kilometra.
Aktuálne informácie o sieti vymedzených úsekov a interaktívny kalkulátor mýta sú dostupné na portáli emyto.sk.