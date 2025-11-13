Prešovčania sa dočkali zmiernenia obmedzení, preložky sietí sú hotové, no hlavný mostný objekt bude ďalej neprístupný

Dopravné obmedzenia v súvislosti s komplexnou rekonštrukciou mosta na ulici Jána Pavla II. v Prešove sú od štvrtka 13. novembra miernejšie. Zhotoviteľ ukončil práce na preložkách káblov a inžinierskych sietí, ako aj búracie práce pôvodného mosta, ktorý nahradí nový moderný mostný objekt s protipovodňovými prvkami.
Zmeny pre verejnosť
Pre verejnosť, osobnú dopravu, cyklistov aj chodcov sa tak opätovne otvára križovatka ulíc Škultétyho – 17. novembra, ktorá bola počas prípravných prác uzavretá. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, premávka sa tak v tejto časti mesta čiastočne zjednoduší. „Z dôvodu odstránenia pôvodného mosta však naďalej nie je možné odbočiť z ulíc 17. novembra a Škultétyho na ulicu Jána Pavla II,“ pripomenul Ηudák.
Samotný most bude z dôvodu jeho úplnej rekonštrukcie úplne uzatvorený až do 30. októbra 2026. Počas celého obdobia platia pre motoristov, mestskú hromadnú dopravu, cyklistov aj peších určené obchádzkové trasy, ktoré zabezpečia dopravnú obslužnosť dotknutých mestských častí.
Jedna z najväčších dopravných investícií
Rekonštrukcia mosta na ulici Jána Pavla II. je jednou z najväčších dopravných investícií mesta Prešov. Most bol v havarijnom stave a prechádza úplnou prestavbou. Projekt v hodnote takmer 4,8 milióna eur realizuje spoločnosť Eurovia SK v združení so spoločnosťou SMS.
Nový most bude mať dva jazdné pruhy, jeden odbočovací pruh, novú svetelnú signalizáciu a pod ním vznikne chodník pre cyklistov a peších. Rekonštrukcia mosta sa začala v septembri a ukončenie stavby je naplánované na október 2026.