Poprad začne s prípravou projektu južného obchvatu, mesto to bude stáť 250-tisíc eur - VIDEO

Do rozpočtu mesta Poprad na budúci rok sa dostala aj príprava preložky cesty prvej triedy I/66, teda južného obchvatu mesta. Zámerom je postupne dostať preč tranzitnú dopravu z centra a zároveň odbremeniť Štefánikovu ulicu. Ako vyplýva zo schváleného návrhu rozpočtu, na inžiniersku činnosť, prípravnú a projektovú dokumentáciu pôjde z mesta 250-tisíc eur.
Zastávku Poprad-Spišská Sobota čaká modernizácia, vlaky ZSSK ňou budú prechádzať bez zastavenia
Mestský poslanec Martin Baloga z Klubu na 1. mieste poznamenal, že ho teší, že do rozpočtu sa dostali aj projekty, ktoré sú výhľadové, a ktoré budú riešiť problémy mesta. Príkladom je podľa neho spolupráca so Slovenskou správou ciest pri trasovaní preložky spomínanej cesty. „Významne prispeje k tomu, ako bude vyzerať doprava v meste, ako bude vyzerať Štefánikova ulica,“ poznamenal počas štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Stav najmladšieho mostu v Poprade sa zhoršuje, na Suchoňovej museli obmedziť dopravu
Podľa poslanca Mariána Barillu môže obchvat priniesť úľavu nielen Popradčanom, ale aj ľuďom z okolitých obcí. Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, v budúcnosti môže odľahčiť preťažené križovatky, zrýchliť dopravu, znížiť stres a zlepšiť kvalitu života všetkým, ktorí každé ráno a popoludnie trávia čas v kolónach.