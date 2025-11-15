Poprad začne s prípravou projektu južného obchvatu, mesto to bude stáť 250-tisíc eur - VIDEO

Zámerom je postupne dostať preč tranzitnú dopravu z centra a zároveň odbremeniť Štefánikovu ulicu.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Poprad
Poprad - Stráže, zdroj: www.poprad.sk
Do rozpočtu mesta Poprad na budúci rok sa dostala aj príprava preložky cesty prvej triedy I/66, teda južného obchvatu mesta. Zámerom je postupne dostať preč tranzitnú dopravu z centra a zároveň odbremeniť Štefánikovu ulicu. Ako vyplýva zo schváleného návrhu rozpočtu, na inžiniersku činnosť, prípravnú a projektovú dokumentáciu pôjde z mesta 250-tisíc eur.

Mestský poslanec Martin Baloga z Klubu na 1. mieste poznamenal, že ho teší, že do rozpočtu sa dostali aj projekty, ktoré sú výhľadové, a ktoré budú riešiť problémy mesta. Príkladom je podľa neho spolupráca so Slovenskou správou ciest pri trasovaní preložky spomínanej cesty. „Významne prispeje k tomu, ako bude vyzerať doprava v meste, ako bude vyzerať Štefánikova ulica,“ poznamenal počas štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Podľa poslanca Mariána Barillu môže obchvat priniesť úľavu nielen Popradčanom, ale aj ľuďom z okolitých obcí. Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, v budúcnosti môže odľahčiť preťažené križovatky, zrýchliť dopravu, znížiť stres a zlepšiť kvalitu života všetkým, ktorí každé ráno a popoludnie trávia čas v kolónach.

