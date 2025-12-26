Slovenská správa ciest otvorila nový most v Porúbke pri Žiline, pôvodný bol v havarijnom stave

Pôvodný most 64-107 musel byť v roku 2024 podopretý, aby mohol slúžiť ako súčasť obchádzkovej trasy pre nákladnú dopravu počas výluk na ceste pod Strečnom.
Slovenská správa ciest (SSC) v pondelok otvorila zrekonštruovaný most na ceste I/64 v obci Porúbka pri Žiline. Ako informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, nový most významne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v regióne.

Výstavbu realizovala spoločnosť Metrostav DS a.s. Celkové náklady na projekt vrátane obchádzkovej trasy dosiahli 2,5 milióna eur s DPH. Zhotoviteľ skrátil lehotu výstavby zo siedmich na päť mesiacov. Nový most má dĺžku 37,6 metra, pričom nosná konštrukcia meria 28,6 metra.

Pôvodný most 64-107 bol v havarijnom stave a v roku 2024 musel byť podopretý, aby mohol slúžiť ako súčasť obchádzkovej trasy pre nákladnú dopravu počas výluk na ceste pod Strečnom. Pred zbúraním mosta bola vybudovaná obchádzková trasa umožňujúca obojsmerný prejazd, čo zabezpečilo plynulejšiu premávku počas stavebných prác.

Práce na novom moste sa začali v auguste 2025 spodnou stavbou a zakladaním pilierov. Na jeseň pokračovali kladením štyroch oceľových nosníkov s dĺžkou 30 metrov, montážou oceľovej konštrukcie, armovaním a betónovaním mostovky a inštaláciou ríms. Následne boli položené asfaltové vrstvy vozovky a vyznačené vodorovné dopravné značenie. Dokončovacie práce budú pokračovať aj v roku 2026, avšak bez obmedzenia dopravy.

