Nová krivánska R2 odviedla zo starej cesty takmer všetku ťažkú dopravu, ukázali dáta mýtneho systému

Nový úsek rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, ktorý Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sprevádzkovala 20. novembra 2025, sa podľa prvých údajov rýchlo stal preferovanou trasou pre nákladnú dopravu. Podľa dát z mýtneho systému využíva novú komunikáciu až 94 percent ťažkých nákladných vozidiel.
Ako informovala NDS, rýchlostná cesta R2 medzi Kriváňom a Mýtnou plynulo nadväzuje na existujúce ťahy z oboch smerov, preto si na ňu nákladní motoristi rýchlo zvykli a prešla na ňu aj drvivá väčšina ťažkej nákladnej dopravy.
„Dáta z mýtneho systému ukazujú veľmi priaznivý vývoj. Počet nákladných vozidiel, ktoré prešli na novú rýchlostnú cestu, je až na úrovni 94 percent. Rovnaké údaje sme zaznamenali aj po otvorení predošlého úseku medzi Mýtnou a Lovinobaňou,“ uviedol riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.
R2 vedie paralelne s cestou I/16. Vďaka presunu dopravy jazdí po starej trase denne približne o 1 700 kamiónov menej. „Nejde pritom iba o pohodlie. Plynulá jazda šetrí šoférom nákladných vozidiel čas, pohonné látky a zároveň je aj výrazne bezpečnejšia,“ dodal Braška.
Nový úsek obsahuje aj technicky najvýznamnejší objekt celej stavby – najdlhšiu diaľničnú estakádu na Slovensku, ktorá patrí medzi výnimočné stavby aj v celoeurópskom meradle.