Slovenská správa ciest končí s modernizáciou cesty prvej triedy I/9 cez Žiar nad Hronom, opravy trvali necelý rok

Práce na modernizácii hlavného prieťahu cez Žiar nad Hronom na ceste prvej triedy I/9 sa po necelom roku od ich začatia končia.

Slovenská správa ciest (SSC) o tom v utorok informovala s tým, že do obnovy takmer šesť kilometrov cesty investovala zhruba 6,8 milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Doprava na zmodernizovanej ceste bude podľa štátnych cestárov plynulejšia a bezpečnejšia pre vodičov aj chodcov.

„V týchto dňoch prebieha synchronizácia cestnej svetelnej signalizácie na tzv. zelenú vlnu a dokončovanie posledných prác,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.

Dĺžka obnovenej trasy

Modernizácia cesty cez Žiar nad Hronom sa začala vlani v júli, z časti je v extraviláne a z časti v intraviláne mesta. Práce prebiehali od obce Lutila po križovatku s cestou I/65 v Ladomerskej Vieske. Celková dĺžka obnovenej trasy vozovky je 5,7 kilometra.

„Na celom úseku bola vyfrézovaná obrusná aj ložná vrstva vozovky a následne boli položené nové konštrukčné a asfaltové vrstvy. Slovenská správa ciest lokálne pristúpila aj ku kompletnej rekonštrukcii konštrukčných vrstiev vozovky,“ priblížila Jana Lukáčová.

Mostné objekty na ceste

Zrekonštruovali aj mostné objekty na trase, v mieste autobusových zálivov pod ložnú vrstvu uložili výstužnú oceľovú sieť. Slovenská správa ciest zachovala všetky existujúce priechody pre chodcov aj semafory, ktoré prešli taktiež modernizáciou. Na celom ťahu pribudli aj nové vodorovné dopravné značenia „miesta na prechádzanie“ s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov a zároveň aj priepustnosť dopravy.

V modernizovanom úseku sú „miesta na prechádzanie“ na svetelných križovatkách, pretože signálne plány budú zriadené spravidla tak, že zelená pre vozidlá bude na takých vjazdoch do križovatky, ktoré nekrižujú miesto na prechádzanie so zelenou pre chodcov. To isté platí o smerových signáloch (šípkach). Nemalo by teda prichádzať k nebezpečnému stretávaniu vodičov a chodcov.

„Všetky hlavné práce sú už ukončené a teraz prebieha dokončovanie pridružených prác, na čo má zhotoviteľ posledný mesiac. V súčasnosti sa synchronizuje cestná svetelná signalizácia na všetkých križovatkách do tzv. zelenej vlny, vďaka čomu bude prejazd mestom plynulejší a nebudú sa vytvárať dopravné kongescie,“ dodala hovorkyňa štátnych cestárov Jana Lukáčová.

Cena takmer 6 miliónov eur

Slovenská správa ciest zároveň ďakuje všetkým motoristom a občanom Žiaru nad Hronom za trpezlivosť a disciplinovanosť počas uplynulých mesiacov modernizačných prác. Cestári zadali zákazku na rekonštrukciu cesty I/9 v úseku Lutila – intravilán Žiar nad Hronom – Ladomerská Vieska v júli 2023 spoločnosti Colas Slovakia so sídlom v Trnave.

Zmluvná cena prác plánovaných pôvodne na dvanásť mesiacov bola takmer 5,7 milióna eur bez DPH. Financované boli zo zdrojov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cestári a zhotoviteľ sa podľa údajov v centrálnom registri zmlúv v dodatku k zmluve vlani v septembri dohodli na skoršom ukončení prác do 30. apríla tohto roka z dôvodu zabezpečenia ich financovania.