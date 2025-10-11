Senica investuje do cyklodopravy, nové chodníky majú spojiť kľúčové úseky mesta

Kvôli priestorovým obmedzeniam pôjde o spoločný chodník pre chodcov a cyklistov s premenlivou šírkou od troch do štyroch metrov.
Mesto Senica začína v pondelok 13. októbra s výstavbou cyklochodníkov na Štefánikovej a Hviezdoslavej ulici. Radnica bola úspešná so žiadosťou o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka čomu sa môže tento významný projekt uskutočniť.

Celkový rozpočet stavby je takmer 843 tisíc eur. Obe cyklotrasy s dĺžkou 900 a 550 metrov výrazne prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cyklistov a chodcov pri prechádzaní centrom mesta.

Výstavba potrvá do februára 2026

„Dokončenie stavebných prác je naplánované na február 2026. Počas výstavby je potrebné počítať s dočasnými obmedzeniami pre chodcov a obmedzeným parkovaním v úsekoch, kde sa budú práce vykonávať,“ informovala hovorkyňa senickej radnice Tatiana Moravcová.

Aj keď výstavba prinesie isté zníženie komfortu pre chodcov a šoférov, po dokončení cyklochodníkov prinesie aj bezpečnostné prvky pre nevidiach v podobe varovných a vodiacich pásov, čo výrazne prispeje k debarierizácii týchto ulíc. Ďalšou súčasťou projektu sú aj praktické riešenia, ako napríklad schody vybavené lyžinami pre bicykle či kočíky.

Spoločný chodník pre cyklistov aj chodcov

Kvôli priestorovým obmedzeniam pôjde o spoločný chodník pre chodcov a cyklistov s premenlivou šírkou od troch do štyroch metrov. Projekt zahŕňa aj úpravu existujúcich zastávok MHD, avšak grafikon ani umiestnenie autobusových zastávok sa počas prác nebudú meniť.

„Tieto cyklotrasy zásadne prispejú k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu pohybu cyklistov a chodcov v centre. Mesto tak pokračuje v rozširovaní siete prepojením súčasných a vybudovaním nových cyklodopravných trás,“ dodala Moravcová.

