Senica investuje do cyklodopravy, nové chodníky majú spojiť kľúčové úseky mesta

Mesto Senica začína v pondelok 13. októbra s výstavbou cyklochodníkov na Štefánikovej a Hviezdoslavej ulici. Radnica bola úspešná so žiadosťou o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka čomu sa môže tento významný projekt uskutočniť.
Celkový rozpočet stavby je takmer 843 tisíc eur. Obe cyklotrasy s dĺžkou 900 a 550 metrov výrazne prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cyklistov a chodcov pri prechádzaní centrom mesta.
Výstavba potrvá do februára 2026
„Dokončenie stavebných prác je naplánované na február 2026. Počas výstavby je potrebné počítať s dočasnými obmedzeniami pre chodcov a obmedzeným parkovaním v úsekoch, kde sa budú práce vykonávať,“ informovala hovorkyňa senickej radnice Tatiana Moravcová.
Aj keď výstavba prinesie isté zníženie komfortu pre chodcov a šoférov, po dokončení cyklochodníkov prinesie aj bezpečnostné prvky pre nevidiach v podobe varovných a vodiacich pásov, čo výrazne prispeje k debarierizácii týchto ulíc. Ďalšou súčasťou projektu sú aj praktické riešenia, ako napríklad schody vybavené lyžinami pre bicykle či kočíky.
Spoločný chodník pre cyklistov aj chodcov
Kvôli priestorovým obmedzeniam pôjde o spoločný chodník pre chodcov a cyklistov s premenlivou šírkou od troch do štyroch metrov. Projekt zahŕňa aj úpravu existujúcich zastávok MHD, avšak grafikon ani umiestnenie autobusových zastávok sa počas prác nebudú meniť.
„Tieto cyklotrasy zásadne prispejú k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu pohybu cyklistov a chodcov v centre. Mesto tak pokračuje v rozširovaní siete prepojením súčasných a vybudovaním nových cyklodopravných trás,“ dodala Moravcová.