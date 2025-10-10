Košickú Barcu čaká oprava trate, dopravný podnik nasadí náhradú autobusovú linku X9

Počas opravy trate v Barci nasadí Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) náhradnú autobusovú linku X9. Náhradná autobusová doprava bude premávať v úseku medzi Spoločenským pavilónom a Meteorovou na sídlisku Nad jazerom. Obmedzenie potrvá v sobotu 11. októbra od 7:00 do 17:00 a po skončení prác bude premávka električkovej linky 9 obnovená v plnom rozsahu.
„Električková linka 9 bude premávať iba po zastávku Spoločenský pavilón. V smere na Nám. Maratónu mieru bude linka 9 začínať v zastávke Kruhový objazd, Trieda SNP. Električky budú premávať podľa víkendového cestovného poriadku,“ priblížil dopravný podnik. Ako prepravca ozrejmil, autobusová linka X9 bude zabezpečovať dopravu v úseku medzi Spoločenským pavilónom a Meteorovou, a späť.
„Zastavovať bude na električkovej zastávke Spoločenský pavilón v oboch smeroch, kde bude možné prestúpiť medzi autobusom a električkou,“ uvádza DPMK. Linka nebude zachádzať k zastávkam Katastrálny úrad a Socha Jána Pavla II. Z Meteorovej bude vyrážať o 7:00, 7:25, 7:45, následne po ôsmej hodine v čase :12, :32, :52 každú hodinu.
„Cestujúcim odporúčame sledovať aktuálne informácie na zastávkach, v mobilných aplikáciách a na webe DPMK. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť počas opráv,“ uzavrel DPMK.