Úsek D1 medzi Ilavou a Belušou bude čiastočne uzatvorený, vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia

Vodiči musia počítať so zmenou organizácie dopravy a polícia ich vyzýva na zvýšenú pozornosť pri prejazde dotknutým úsekom.
Od soboty 11. októbra od 08:00 hod. do piatka 24. októbra do 14:00 hod. bude na diaľnici D1 v úseku Ilava – Beluša (približne v km 154 až 181) platiť čiastočná uzávierka. Dôvodom je realizácia plánovaných stavebných prác, ktoré si vyžiadajú obmedzenie dopravy.

Policajný zbor SR informoval, že v súvislosti s plánovanou uzávierkou nebude potrebné zriadiť obchádzkovú trasu. Vodiči však musia počítať so zmenou organizácie dopravy a sú vyzývaní na zvýšenú pozornosť pri prejazde dotknutým úsekom.

„Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia. Ide o nevyhnutný krok pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti premávky počas realizácie prác,“ uviedla polícia vo svojom oznámení.

Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby prispôsobili jazdu aktuálnym podmienkam a zachovali ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom premávky.

