Policajti si v Bratislavskom kraji posvietili na taxikárov, počas akcie skontrolovali 95 vozidiel

Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave mali vo štvrtok v súčinnosti s Národným inšpektorátom práce a Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave spoločnú akciu zameranú na vozidlá taxislužby a ich vodičov.
Počas akcie skontrolovali 95 vozidiel taxislužby, pričom v 15 prípadoch odhalili porušenie zákona o cestnej premávke, ako aj zákona o cestnej doprave.
„Najčastejšie išlo o nerešpektovanie dopravného značenia, prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti jazdy, nesprávnu jazdu vo vyhradenom jazdnom pruhu, obsluhu mobilného telefónu, neoznačenie vozidla taxislužby v súlade so zákonom o cestnej doprave, ako aj neumiestnenie preukazu vodiča taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,“ informoval o výsledkoch kontroly hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
Vodiči taxislužieb boli tiež podrobení skríningovému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme. Polícia avizuje, že vo vykonávaní takýchto kontrol na území Bratislavského kraja bude pokračovať aj v budúcnosti.