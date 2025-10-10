Tunel Sitina bude v nočných hodinách uzavretý, vodičov čakajú dopravné obmedzenia

Uzávierka potrvá vždy od 22:00 do rána nasledujúceho dňa.
Tunel Sitina
Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uskutoční počas víkendu pravidelnú údržbu diaľničného tunela Sitina v Bratislave. Servisné práce prebehnú v nočných hodinách, aby sa minimalizovali dopravné obmedzenia frekventovanej diaľničnej dopravy v hlavnom meste.

Ako informovala NDS, tunel bude uzavretý v noci z piatka 10. októbra na sobotu 11. októbra a zo soboty 11. októbra na nedeľu 12. októbra. Uzávierka potrvá vždy od 22:00 do rána nasledujúceho dňa. Počas týchto hodín bude doprava vedená po mestských komunikáciách.

